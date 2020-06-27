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Dünya, Libya

Libya İçişleri Bakanından 'Şerare Petrol Sahasını ele geçiren' Wagner'e tepki

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner'in ülkenin güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Çağrı Koşak   | 27.06.2020
Libya İçişleri Bakanından 'Şerare Petrol Sahasını ele geçiren' Wagner'e tepki

Trablus

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki Şerare Petrol Sahasının Wagner'in paralı askerleri tarafından ele geçirilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başağa, "Wagner'in paralı askerlerinin bir grup Sudanlı Cancavid milisiyle Şerare Petrol Sahasını ele geçirmesi, yabancı savaşçıların Libya'nın petrolünü ve yer altı kaynaklarını ele geçirmesinin tehlikeli bir örneğidir."değerlendirmesinde bulundu.

Libya'nın güvenliğinin yanı sıra petrol sektöründe faaliyet gösteren ABD ve Avrupalı şirketlerin çıkarlarının da ciddi bir biçimde tehdit altında olduğuna dikkati çeken Başağa, yapılanları "görülmemiş bir Rus kötülüğü" şeklinde nitelendirdi.

Başağa, isim vermeden bazı Arap ülkelerini ise Libya'nın petrol arzını engellemek, Hafter'in Trablus'a saldırısına destek vermek ve Wagner paralı askerlerini fonlamakla suçladı.

Avrupa Birliği'ni Wagner şirketinin teröre desteği ve "insanlığa karşı suç" işlemesi nedeniyle yaptırım listesine almasını isteyen Başağa, Libya hükümetinin Rus paralı askerlerinin petrol tesislerinde ve askeri üslerinde kontrol sağlamasına izin vermeyeceğini vurguladı.

Libya'dan Wagner'e yaptırım uygulanması çağrısı

Öte yandan, Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, ABD ve Avrupa'dan Şerare Petrol Sahasını ele geçiren Wagner şirketi ve Cancavid milislerine yönelik yaptırım uygulamasını istedi.

Sunni Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Uluslararası kararlara aykırı hareket etmesine rağmen BM Güvenlik Konseyi'nin cezalandıramadığı Wagner, Cancavid ve Hafter'e yönelik ABD ve Avrupa'nın yaptırım uygulamasının zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kişi ve gruplara yönelik yaptırım uygulanmasının yanı sıra onları finanse edenlerin mal varlıklarının dondurulmasını isteyen Sunni, daha az tehlike arz eden durumlarda yaptırımların uygulandığını hatırlattı.

Şerare Petrol Sahası

Fizan bölgesindeki "kara altın madeni" olarak kabul edilen Şerare Petrol Sahası, ülkenin tek başına en fazla ham petrol üretim kapasitesine sahip petrol kuyusu olarak öne çıkıyor.

Libya ordusunun, Halife Hafter'e bağlı milislere karşı son dönemde elde ettiği başarıların ardından Şerare Petrol Sahası'nda üretim yeniden başlamış ancak bölgede Hafter yanlısı silahlı bir grup üretimi yeniden durdurmuştu.

Libya'da petrol üretim tesislerinin kapalı kalmasından dolayı toplam kaybın 5 milyar 269 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

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