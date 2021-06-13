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Dünya, Libya

Libya açıklarında son iki günde 1000'den fazla düzensiz göçmen yakalandı

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya açıklarında son 48 saatte 1000'den fazla düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Alaa Mohamed Aboueleinin Aly,Zeynep Tüfekçi Gülay   | 13.06.2021
Libya açıklarında son iki günde 1000'den fazla düzensiz göçmen yakalandı

Trablus

IOM Sözcüsü Safa Msehli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Libya Sahil Güvenlik tarafından son iki günde 1000'den fazla düzensiz göçmenin yolu kesildi." ifadesine yer verdi.

Açıklamada, konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli noktalardan biri haline geldi.

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