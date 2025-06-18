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Dünya

Libya Başbakanı: 2011'den bu yana ilk kez Trablus'un güvenliği yalnız İçişleri Bakanlığı uhdesine

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 2011'den bu yana ilk kez başkent Trablus'un güvenliğinin İçişleri Bakanlığının uhdesinde olduğunu söyledi.

Muhammed Semiz  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Libya Başbakanı: 2011'den bu yana ilk kez Trablus'un güvenliği yalnız İçişleri Bakanlığı uhdesine Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Trablus

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Dibeybe, İçişleri Bakanlığı binasında bir güvenlik toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda Dibeybe, "Bugün bir meydan okuma aşamasından güçlendirme aşamasına, kaostan devletin temellerini sağlamlaştırma aşamasına geçiyoruz ve herkes devletin egemen önlemlerine boyun eğdi." ifadelerini kullandı.

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Dibeybe ayrıca "2011’den bu yana ilk kez Trablus'un güvenliği yalnız İçişleri Bakanlığı uhdesine." dedi.

​​​​​​​Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, 5 Haziran'da Trablus'un silahlı gruplardan temizlemesi için bir güvenlik komitesinin kurulmasına karar vermişti.

Ulusal Birlik Hükümeti de güvenlik komitesi kurulması kararının Dibeybe ile Menfi arasındaki bir anlaşmanın ardından alındığını açıklamıştı.

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