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Ermenistan hedeflerinin vurulma anı havadan görüntülendi
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Dünya

Lavrov, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ'daki durumu ele aldı.

Dmitri Chirciu   | 27.09.2020
Lavrov, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefonda görüştü.

Dağlık Karabağ bölgesindeki durumun değerlendirildiği görüşmede, Lavrov, sivil halk arasında da can kaybına yol açan temas hattındaki çatışmalarla ilgili endişelerini dile getirdi.

Ateşkesin acilen sağlanması gerektiği vurgulanan görüşmede, Rusya’nın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun diğer eş başkanlarıyla birlikte, durumu istikrara kavuşturma yönünde ara buluculuk girişimlerini sürdüreceği belirtildi.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

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