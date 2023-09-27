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Dünya

Kuzey Kore, ülkeye "yasa dışı" giren ABD'li askeri sınır dışı etme kararı aldı

Kuzey Kore, ülkeye "izinsiz ve yasa dışı" girdiği belirtilen ABD'li asker Travis King'i sınır dışı edeceğini açıkladı.

Zeynep Katre Oran  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
Kuzey Kore, ülkeye "yasa dışı" giren ABD'li askeri sınır dışı etme kararı aldı

Seul

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), sorgulanması tamamlanan King'e ilişkin alınan güncel kararı paylaştı.

Ajansın açıklamasında, "Kuzey Kore'nin ilgili makamları, ülkeye yasa dışı yollardan giren ABD ordusu askeri Travis King'i ülkenin yasaları uyarınca sınır dışı etme kararı aldı." bilgisi verildi.

King'in nasıl ve ne zaman sınır dışı edileceğine ilişkin detay verilmedi.

Travis King olayı

Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD'li bir sivilin 18 Temmuz'da "izinsiz ve isteyerek" Kuzey Kore sınırını geçtiğini açıklamıştı.

Daha sonra ortaya çıkan ayrıntılarda, 23 yaşındaki King'in asker olduğu, Güney Kore'de gece kulübünde bir sivili darbetmek ve polis aracını tekmelemek suçundan 2 aya yakın hapis cezası aldığı kaydedilmişti. King'in, 10 Temmuz'da serbest bırakılarak disiplin cezası için ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Fort Bliss Askeri Üssü'ne geri gönderilmek istendiği belirtilmişti.

Asker eşliğinde getirildiği havalimanında uçağın kapısından pasaportunu kaybettiği gerekçesiyle geri dönen King'in, daha sonra havalimanından ayrılarak turistlerin yer aldığı Kuzey ile Güney Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) olan fiili sınır köyü Panmunjom'a düzenlenen tura katıldığı aktarılmıştı.

Güney Kore'deki BM Komutanlığı, ABD'li askerin nerede olduğuna dair Kuzey Kore'den bilgi talebinde bulunulduğunu ve gelen ilk yanıtta King'in gözaltına alındığının bildirildiğini duyurmuştu.

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