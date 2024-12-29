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Dünya

Kuzey Kore lideri Kim, ABD'ye karşı "en sert" stratejinin uygulamaya konacağını belirtti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın görevine başlamasına yaklaşık 1 ay kala, "en sert" ABD karşıtı stratejinin hayata geçirileceğini belirtti.

Dilara Karataş  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
Kuzey Kore lideri Kim, ABD'ye karşı "en sert" stratejinin uygulamaya konacağını belirtti

Ankara

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, iktidardaki İşçi Partisinin 5 gün süren Genel Kurul toplantısı sona erdi.

Kim, toplantıda yaptığı konuşmada, ABD'yi "gerici devlet" şeklinde tanımlayarak ABD-Güney Kore-Japonya işbirliğinin "nükleer askeri bloka" dönüştüğünü savundu.

"Bu gerçek, hangi yönde ilerlememiz ve ne yapmamız gerektiğini açıkça gösteriyor." diyen Kim, ülkesinin ABD'ye karşı şu ana kadarki "en sert stratejisinin" uygulamaya konacağını söyledi.

Toplantıda ayrıca, Pak Thae-song, Kuzey Kore'nin yeni başbakanı olarak atandı.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, 20 Ocak 2025'te yemin ederek görevine başlayacak.

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