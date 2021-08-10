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Dünya

Kuzey Kore, Güney Kore-ABD tatbikatlarına karşı saldırı kapasitesini güçlendirme kararı aldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un, ABD ve Güney Kore’nin askeri tatbikatlarına karşı ülkesinin saldırı kapasitesini güçlendirme sözü verdi.

İdris Sülün   | 10.08.2021
Kuzey Kore, Güney Kore-ABD tatbikatlarına karşı saldırı kapasitesini güçlendirme kararı aldı

Seul

Kuzey Kore, ABD ile Güney Kore güçlerinin, 16-26 Ağustos arasında planlanan bilgisayar simülasyonlu tatbikatı öncesinde 4 günlük ön tatbikata başlamasına tepki gösterdi.

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, yaptığı açıklamada, ABD ile Güney Kore arasında yürütülen askeri tatbikatı "işgal provası" olarak nitelendirdi ve ülkesinin saldırı kapasitesini güçlendirmek için daha hızlı çalışacağını ifade etti.

Kuzey Kore’nin uyarılarına rağmen Güney tarafının ABD ile tatbikat düzenleme kararına tepki gösteren Kim, bunun müttefik kuvvetleri "daha ciddi bir güvenlik tehdidi" ile karşı karşıya bırakacak "aldatıcı davranış" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kim, yürütülen tatbikatların nükleer silahlanma konusundaki diyalogların devam etmesini öneren Joe Biden yönetiminin "riyakarlığını" gözler önüne serdiğini ve ABD kuvvetleri, güneyden asker ve silahlarını çekmeden Kore Yarımadası'na istikrarlı bir barışın gelmeyeceğini belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, 1 Ağustos'ta, ABD ile Güney Kore’nin düzenleyeceği ortak yıllık askeri tatbikatın, Güney ile Kuzey Kore arasında iyi ilişki kurma umudunu baltalayacağı uyarısında bulunmuştu.


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