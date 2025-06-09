Dolar
39.32
Euro
44.91
Altın
3,325.67
ETH/USDT
2,613.00
BTC/USDT
108,800.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail basınına göre, Netanyahu ile Trump çıkmaza giren ABD-İran nükleer müzakerelerini görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump’ın, çıkmaza giren ABD-İran nükleer müzakerelerini ele aldığı bildirildi.

Burak Dağ  | 09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
İsrail basınına göre, Netanyahu ile Trump çıkmaza giren ABD-İran nükleer müzakerelerini görüştü

Kudüs

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Trump ile Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ABD ile İran arasında çıkmaza giren nükleer müzakerelerin masaya yatırıldığı belirtildi.

Haberde görüşmenin, Donald Trump’ın İsrail’i, İran’a karşı askeri saldırı gerçekleştirmemesi yönünde uyarmasının ardından gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Netanyahu’nun bu akşam Mossad Direktörü David Barnea, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Direktörü David Zini, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in katılımıyla İran'a ilişkin güvenlik toplantısı düzenleyeceği de kaydedildi.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere sürecinde Washington'un İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurma ısrarının görüşmeleri çıkmaza soktuğu ifade ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Avrupa'daki "stratejik körlüğe" işaret etti
Ağrı'da sağanak yağış etkili oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek için taziye mesajı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
İstanbul'da bayramın son gününde toplam 79 kişi hastanelere başvurdu

Benzer haberler

ABD'de yargıç, oyuncu Baldoni'nin Blake Lively'ye karşı açtığı 400 milyon dolarlık davayı reddetti

ABD'de yargıç, oyuncu Baldoni'nin Blake Lively'ye karşı açtığı 400 milyon dolarlık davayı reddetti

Trump, İsrail'den İran ile müzakere seçeneğine yönelmesini istedi

İsrail basınına göre, Netanyahu ile Trump çıkmaza giren ABD-İran nükleer müzakerelerini görüştü

Haaretz: İsrail askerleri Gazze'deki gibi Batı Şeria'da da Filistinlileri öldürmek için can atıyor

Haaretz: İsrail askerleri Gazze'deki gibi Batı Şeria'da da Filistinlileri öldürmek için can atıyor
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Tüm milli maçlarımıza final gibi hazırlanıyorum

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Tüm milli maçlarımıza final gibi hazırlanıyorum
İsrail'in alıkoyduğu Madleen yelkenlisi Usdud Limanı'na ulaştı

İsrail'in alıkoyduğu Madleen yelkenlisi Usdud Limanı'na ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet