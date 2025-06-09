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Ekonomi, Yapay zeka

Amazon, Pensilvanya'da yapay zeka altyapısını genişletmek için 20 milyar dolar yatırım yapacak

ABD'li teknoloji devi Amazon, Pensilvanya eyaletinde yapay zeka altyapısını genişletmek için 20 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
Amazon, Pensilvanya'da yapay zeka altyapısını genişletmek için 20 milyar dolar yatırım yapacak

New York

Şirketten yapılan açıklamada, Pensilvanya'da bulut bilişim altyapısını genişletmek ve yapay zeka inovasyonunu ileri taşımak için 20 milyar dolar yatırım yapılmasının planlandığı duyuruldu.

Yatırımla birden fazla inovasyon kampüsü kurulacağının bilgisi verilen açıklamada, 1250 istihdam yaratılacağı ve iş gücü geliştirme eğitim programlarıyla yerel toplum projelerinin destekleneceği aktarıldı.

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Açıklamada, 2010'dan bu yana Amazon'un Pensilvanya'da 26 milyar dolar yatırım yaptığı belirtilerek, şirketin doğrudan 27 bin kişilik istihdamı desteklediği vurgulandı.

Amazon, geçen hafta da North Carolina eyaletinde bulut ve yapay zeka altyapısını genişletmek için 10 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurmuştu.

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