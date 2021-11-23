Kuveyt Emiri es-Sabah, istifa eden Sabah el-Halid'i yeniden 'Başbakan' olarak atadı
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, Şeyh Sabah el-Halid'i Başbakan olarak atadığı bildirildi.
Kuveyt
Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan Emirlik kararnamesinde, Sabah el-Halid'in yeni hükümetin üyelerini atamakla görevlendirildiği belirtildi.
Kuveyt Emiri'nin yeniden Başbakan olarak atadığı Sabah el-Halid yönetimindeki hükümet, 14 Kasım'da istifa etmişti.
Geçtiğimiz mart ayında istifa eden Kuveyt hükümeti, 15 bakandan oluşan kadrosuyla Kuveyt Emiri'nin huzurunda yemin etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.