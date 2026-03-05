Dolar
logo
Dünya

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları sürerken Kuveyt, gıda ürünlerinin ihracatını yasakladı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sürerken Kuveyt, tüm gıda ürünlerinin ihracatına yasak getirildiğini bildirdi.

Mahmut Geldi  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları sürerken Kuveyt, gıda ürünlerinin ihracatını yasakladı

İstanbul

Kuveyt Gümrük İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda ülkedeki sınır kapıları, deniz ve hava limanlarına gıda ürünlerinin ihracatıyla ilgili talimat verildiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ticaret ve Sanayi Bakanlığının kararına göre tüm gıda ürünlerinin ihracatına yasak getirildiği vurgulanan açıklamada, bu karar doğrultusunda da tüm gümrük kapılarının bu karara uymaları talimatı verildiği ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin gıda güvenliğini korumak ve yerel pazarın istikrarını sağlamak için bu kararın alındığına işaret edildi.

Kuveyt makamlarının gıda ihracatına getirdiği yasak kararının, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan bölgedeki gerilimin ardından gelmesi dikkat çekti.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

