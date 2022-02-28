Kremlin: Yaptırımlara cevaplar çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak
Moskova
Kremlin, "Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar, uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak." açıklamasında bulundu.
Putin'in Batı'nın yaptırım kararlarından sonra ülkede oluşan ekonomik durumu, bugün ekonomi kurmaylarıyla görüşeceği de bildirildi.
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