Dolar
13.80
Euro
15.50
Altın
1,907.14
ETH/USDT
2,637.90
BTC/USDT
38,250.00
BIST 100
1,951.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" sunumu ve imza töreni Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi başladı.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Kremlin: Yaptırımlara cevaplar çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak

Dmitri Chirciu   | 28.02.2022
Kremlin: Yaptırımlara cevaplar çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak

Moskova

Kremlin, "Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar, uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak." açıklamasında bulundu.

Putin'in Batı'nın yaptırım kararlarından sonra ülkede oluşan ekonomik durumu, bugün ekonomi kurmaylarıyla görüşeceği de bildirildi.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üç büyükşehirde Kovid-19 vaka sayısı azaldı
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor
Türkiye'de 61 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 947 bini aştı

Benzer haberler

Rusya-Ukrayna savaşına götüren süreç

Rusya-Ukrayna savaşına götüren süreç

Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya Batı'nın cevabı 'ekonomi' olmaya devam ediyor

Ukrayna'da ateş hattında kalan Türk işçiler korku dolu anları anlattı

Kremlin: Yaptırımlara cevaplar çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak

Kremlin: Yaptırımlara cevaplar çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak
Moskova Borsası bugün kapalı kalacak

Moskova Borsası bugün kapalı kalacak
Gazprom: Avrupa'da yaz döneminde depolanan doğal gaz tükendi

Gazprom: Avrupa'da yaz döneminde depolanan doğal gaz tükendi