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Dünya

Kremlin: Ukrayna ile müzakerelerin sonraki yeri için iki tarafın da onayı gerekli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile müzakerelerin bir sonraki yeri için henüz karar alınmadığını belirterek, "Bu kararı tek bir taraf veremez ve iki tarafın da onayı gerekir. Zamanı geldiğinde bu karar doğal olarak verilecektir." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Kremlin: Ukrayna ile müzakerelerin sonraki yeri için iki tarafın da onayı gerekli

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

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Ukrayna'nın, son günlerde başta Moskova olmak üzere Rusya'ya yönelik artan insan hava aracı (İHA) saldırılarını değerlendiren Peskov, "Kiev rejimi düşmanca eylemlerine devam ediyor. Sivil, sosyal altyapı unsurlarına saldırılar gerçekleştiriyor ve Kiev rejimi, mevcut durumda esas niteliğini koruyor." diye konuştu.

Peskov, Rus hava sistemlerinin söz konusu saldırıları başarıyla püskürttüğünü kaydetti.

Sözcü Peskov, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde seçilecek bir sonraki yere ilişkin, "Müzakerelerin bir sonraki yerine ilişkin alınan bir karar veya anlaşma henüz yok. Bu kararı tek bir taraf veremez ve iki tarafın da onayı gerekir. Zamanı geldiğinde bu karar doğal olarak verilecektir." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna'dan heyetler, yaklaşık 3 yılın ardından ilk defa İstanbul'da 16 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmişti.

Türk tarafı, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin müzakere sürecinde ilerlemelerini sağlayarak, esir takası mutabakatına varılmasında kilit rol oynamıştı.

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