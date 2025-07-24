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Dünya

Rusya: ABD, uluslararası ticaret alanında istikrarsızlığın kaynağı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin uluslararası ticaret alanında istikrarsızlığın kaynağı olduğunu belirterek, "ABD, eylemleriyle krizi körüklüyor ve yatırımcıların Amerikan ekonomisine güvenini zedeliyor." dedi.

Dmitri Chirciu  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Rusya: ABD, uluslararası ticaret alanında istikrarsızlığın kaynağı

Moskova

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

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ABD'nin ekonomi alanındaki siyasetine değinen Zaharova, "ABD, eylemleriyle krizi körüklüyor ve yatırımcıların Amerikan ekonomisine güvenini zedeliyor. ABD, küresel ekonomide sorumlu ve öngörülebilir bir güç olmak yerine, uluslararası ticaret alanında istikrarsızlığın kaynağı haline geldi." ifadelerini kullandı.

Zaharova, ABD'nin eylemlerinin serbest ticaret piyasasının kurallarına aykırı olduğuna işaret ederek, "Bu, tedarik zincirlerine zarar veriyor ve ABD'deki işletmeler ve nihai tüketiciler için malların maliyetini artırıyor. Bu da küresel ekonominin parçalanmasına ve büyümesinin zayıflamasına yol açabilir." şeklinde konuştu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO) ayrılma kararına ilişkin ise Zaharova, "bunun, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ın bıraktığı bir miras olacağını" vurguladı.

"Almanya, Rusya'ya yönelik düşmanca siyaset izliyor"

Rusya'nın, Almanya ile 1996'da imzalanan askeri teknik işbirliğini öngören anlaşmadan çekildiğini söyleyen Zaharova, Almanya'nın Rusya'ya yönelik "düşmanca" siyaset izlediğini, bu nedenle de söz konusu anlaşmanın geçerliliğini yitirdiğini aktardı.

Zaharova, Almanya'nın Ukrayna yönetimine silah sevkiyatı yaptığının, Rusya'ya yönelik terör eylemlerini desteklediğinin altını çizdi.

NATO ve AB'nin, Rusya'yı "müttefiklerin güvenliğine tehdit oluşturan kötü niyetli siber faaliyetlerinde bulunmakla" suçladığına dikkati çeken Zaharova, "bunun temelsiz ve asılsız, siyasi bir adım olduğunu" vurguladı.

"Azerbaycan ile ilişkilerin en kısa zamanda iyileşeceğini umuyoruz"

Azerbaycan ile ilişkilerin "zor" dönemden geçtiğine işaret eden Zaharova, "Rusya, bu dönemin uzamamasından yana. İkili ilişkilerin en kısa zamanda iyileşeceğini umuyoruz. Rus vatandaşlarının serbest bırakılması, bu yönde atılabilecek önemli bir adım." diye konuştu.

Zaharova, bu konuda Azerbaycan tarafıyla kolluk kuvvetleri aracılığıyla temasları sürdürdüklerini kaydetti.

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