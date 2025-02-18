Dolar
36.27
Euro
37.95
Altın
2,913.43
ETH/USDT
2,686.10
BTC/USDT
95,700.00
BIST 100
9,848.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin İl Güvenlik Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü
logo
Dünya

Kosta Rika, ABD'den sınır dışı edilecek 200 düzensiz göçmeni kabul edecek

Kosta Rika, ABD'den sınır dışı edilecek Orta Asya ve Hindistan kökenli 200 düzensiz göçmeni kabul edeceğini bildirdi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Kosta Rika, ABD'den sınır dışı edilecek 200 düzensiz göçmeni kabul edecek

Washington

Kosta Rika Başkanlık Ofisinden, ABD'den sınır dışı edilmesi planlanan düzensiz göçmenlere ilişkin açıklama yapıldı.

Orta Asya ve Hindistan kökenli 200 düzensiz göçmenin ülkeye kabul edileceği aktarılan açıklamada, göçmenlerin yarın yapılacak ticari uçuşla Kosta Rika'ya getirileceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ay başında Kosta Rika'ya yaptığı ziyarette Devlet Başkanı Rodrigo Chaves ile bir araya gelmişti.

Görüşmede, taraflar başta uyuşturucu kaçakçılığı ve düzensiz göçmenler olmak üzere çeşitli konuları görüşmüştü.

Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın da kaldırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
THY zamanında kalkış oranını yüzde 83,4'e yükseltti
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da Türk Devletleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Toplantısı yapıldı
Şanlıurfa'daki zincirleme trafik kazası araç kamerasınca kaydedildi

Benzer haberler

Kosta Rika, ABD'den sınır dışı edilecek 200 düzensiz göçmeni kabul edecek

Kosta Rika, ABD'den sınır dışı edilecek 200 düzensiz göçmeni kabul edecek

Rusya: Avrupa'daki güvenlik konuları dikkate alınmadan Ukrayna krizinin çözümü imkansız

Üst düzey AB yetkilileri, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Kellogg ile görüştü

DOGE'nin ABD Gelir İdaresinin hassas verilerine erişmeye çalıştığı iddia edildi

DOGE'nin ABD Gelir İdaresinin hassas verilerine erişmeye çalıştığı iddia edildi
ABD'de kült tarzı suç örgütü "Zizian"ın elebaşısı ve 1 üyesi tutuklandı

ABD'de kült tarzı suç örgütü "Zizian"ın elebaşısı ve 1 üyesi tutuklandı
Trump'ın politikalarıyla küresel makroekonomik görünüm yeniden şekilleniyor

Trump'ın politikalarıyla küresel makroekonomik görünüm yeniden şekilleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet