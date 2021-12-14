Dolar
14.18
Euro
15.99
Altın
1,787.40
ETH/USDT
3,750.80
BTC/USDT
46,728.00
BIST 100
2,139.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kongre baskınını soruşturan komiteden, Trump'ın eski özel kaleminin 'Kongreyi tahkir' ile suçlanması tavsiyesi

ABD'de Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesi, eski Başkan Donald Trump'ın eski Özel Kalemi Mark Meadows'un, "Kongreyi tahkir" ile suçlanması yönünde Adalet Bakanlığına tavsiyede bulundu.

Dildar Baykan Atalay   | 14.12.2021
Kongre baskınını soruşturan komiteden, Trump'ın eski özel kaleminin 'Kongreyi tahkir' ile suçlanması tavsiyesi

Washington DC

Devam eden 6 Ocak Kongre baskını soruşturmasında özel komite, sıfıra karşı 9 oyla Trump'ın eski Özel Kalemi Meadows'un suçlanması gerektiği sonucuna vardı.

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisinde kurulan özel komite, önce komite ile iş birliği yapan ancak daha sonra geri adım atarak kendisine gönderilen hiçbir davete cevap vermeyen ve talep edilen belgeleri Kongreye sunmayan Meadows'un, Adalet Bakanlığı tarafından "Kongreyi tahkir" suçlaması ile yargılanması gerektiği yönünde tavsiye kararı aldı.

Söz konusu kararın yakın zamanda Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda da oylanması bekleniyor.

Komite, daha önce de benzeri bir kararı Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon için almış ve Adalet Bakanlığı Bannon hakkında kararname hazırlamıştı.

Bannon, hakkındaki kararnamenin ardından FBI'a teslim olmuş ancak tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Meadows komiteye dava açmıştı

CNN, 30 Kasım'da yayımladığı haberde, Trump'ın başkanlığı döneminde Özel Kalem görevinde bulunan Meadows'un, Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesi ile anlaşmaya vardığını ve komite ile iş birliği yapacağını duyurmuş, 7 Aralık'ta ise Meadows iş birliğinden vazgeçtiğini açıklamıştı.

Komite, 8 Aralık'taki açıklamasında Meadows'a "Kongreyi tahkir" suçlaması yönelteceklerini kaydetmiş, Meadows ise aynı gün komiteye ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye karşı dava açmıştı.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore’de Kovid-19 salgınında günlük en yüksek can kaybı görüldü
Norveç'te Kovid-19 vaka artışı nedeniyle yeni tedbirler hayata geçiriliyor
Nijerya son kullanma tarihi geçmiş bir milyon doz Kovid-19 aşısını imha edecek
Avustralya her yıl yüz milyon doz mRNA aşısı üretecek
ABD'liler Omicron varyantına karşı endişelerinin artmasına rağmen yeterli önlem almıyor

Benzer haberler

Kongre baskınını soruşturan komiteden, Trump'ın eski özel kaleminin 'Kongreyi tahkir' ile suçlanması tavsiyesi

Kongre baskınını soruşturan komiteden, Trump'ın eski özel kaleminin 'Kongreyi tahkir' ile suçlanması tavsiyesi

Trump, Netanyahu'yu 'sadakatsizlik' ile suçladı ve aşağıladı

ABD'de temyiz mahkemesi, Trump'ın Kongre baskını kayıtlarının açıklanmasına karar verdi

New York Başsavcısı, Trump'ı yolsuzluk soruşturmasında ifade için mahkemeye çağıracak

New York Başsavcısı, Trump'ı yolsuzluk soruşturmasında ifade için mahkemeye çağıracak
Trump, Biden'la canlı yayına çıkmadan önce Kovid-19 pozitif olduğu iddialarını reddetti

Trump, Biden'la canlı yayına çıkmadan önce Kovid-19 pozitif olduğu iddialarını reddetti