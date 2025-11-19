Dolar
logo
Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teknenin alabora olması sonucu 64 kişi kayboldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kasai eyaletindeki Sankuru Nehri'nde bir yolcu teknesinin alabora olması sonucu 64 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Gülsüm İncekaya  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teknenin alabora olması sonucu 64 kişi kayboldu

KİNŞASA

Kasai eyaleti yerel yöneticisi François Ahaka, yaptığı açıklamada, 13 Kasım'da Sankuru eyaletindeki Bena Dibele Limanı'ndan başkent Kinşasa'ya doğru yola çıkan teknenin, 17 Kasım'da, güçlü akıntılarıyla bilinen Sankuru Nehri'nin ağzında alabora olduğunu belirtti.

Teknede bulunan 120 kişiden 56'sının kurtarıldığını, 64'ünün kayıp olduğunu aktaran Ahaka, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Ülkede yolların yetersiz kalması nedeniyle ahşap ve düşük maliyetli teknelere yönelimin arttığı ve bunun, son yıllarda tekne kazalarının artmasına neden olduğu ifade ediliyor.

