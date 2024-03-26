Kolombiya, BMGK'nin ateşkes kararına uymazsa İsrail ile diplomatik ilişkileri kesecek
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karara uymaması halinde İsrail'le diplomatik ilişkileri keseceğini söyledi.
Bogota
Petro, sosyal medya hesabı X'ten konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "İsrail, Birleşmiş Milletler'in ateşkes kararına uymazsa İsrail ile diplomatik ilişkileri keseriz." ifadesini kullandı.
- İsrail ordusu Şifa Hastanesi ve çevresinde 9 gündür yoğun saldırılar düzenliyor
- Hamas: Gazze’de uçaklardan atılan yardım paketleri yüzünden 18 Filistinli hayatını kaybetti
- Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de tedavi için tahliye edilmesi gereken 8 bin hasta var
- İsrail'in 172 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bin 414'e çıktı
- İspanya, Filistin'e destekten dolayı İsrail'den gelen suçlamaları "saçmalık" olarak niteledi
- BM Raportörü, İsrail'in Gazze'de "soykırım" yaptığını gösteren haklı gerekçeler olduğunu belirtti
- ABD'li Senatör Sanders: BMGK'de ateşkes tasarısının kabul edilmesi Netanyahu'nun keyfini kaçırdı
Dün yaptığı açıklamada da Petro, "İsrail'in bu ateşkes kararını bozması durumunda dünya milletlerini o ülkeyle diplomatik ilişkilerini kesmeye davet ediyorum." demişti.
BMGK'de Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı dün kabul edilmişti.
Karar tasarısı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmiş, ABD çekimser oy kullanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.