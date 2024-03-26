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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kolombiya, BMGK'nin ateşkes kararına uymazsa İsrail ile diplomatik ilişkileri kesecek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karara uymaması halinde İsrail'le diplomatik ilişkileri keseceğini söyledi.

Sinan Doğan  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
Kolombiya, BMGK'nin ateşkes kararına uymazsa İsrail ile diplomatik ilişkileri kesecek

Bogota

Petro, sosyal medya hesabı X'ten konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "İsrail, Birleşmiş Milletler'in ateşkes kararına uymazsa İsrail ile diplomatik ilişkileri keseriz." ifadesini kullandı.

Dün yaptığı açıklamada da Petro, "İsrail'in bu ateşkes kararını bozması durumunda dünya milletlerini o ülkeyle diplomatik ilişkilerini kesmeye davet ediyorum." demişti.

BMGK'de Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı dün kabul edilmişti.

Karar tasarısı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmiş, ABD çekimser oy kullanmıştı.

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