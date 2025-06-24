CENTCOM adayı Cooper: ABD, Hürmüz Boğazı'nın olası kapanmasına karşı koymaya hazır
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) aday gösterilen Koramiral Charles B. Cooper II, ülkesinin, Hürmüz Boğazı'nın olası kapanmasına karşı koymaya hazır olduğunu bildirdi.
Ankara
ABD Başkanı Donald Trump'ın, CENTCOM'a aday gösterdiği Cooper, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ndeki onay duruşmasında konuştu.
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Ülkesinin, İran, Rusya, Çin ve Kuzey Kore arasındaki işbirliğine odaklanması gerektiğini belirten Cooper, "İran'ın Rusya'ya verdiği desteğin taktiksel etkilerini kesinlikle gördük. Çinli şirketlerin İran'a sensörler, silahlar ve bileşenler sağlamasının ve bunları Husilere gönderip Amerikalılara ateş etmesinin taktiksel etkilerini gördük." ifadesini kullandı.
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Cooper, ABD'nin hafta sonu İran'ın nükleer tesislerine saldırısı sonrası küresel ekonomik önemdeki Hürmüz Boğazı'nın olası kapanması ihtimali için, "ABD buna karşı koymaya hazır." dedi.
Trump'ın CENTCOM adayı Cooper, "Bu kesinlikle karmaşık bir sorun, ancak küçük ve dar bir su yolu. Bunun anahtarı bugün sahip olduğumuz caydırıcı bir duruş oluşturmak ve ardından gözlerimizi İran faaliyetlerinden ayırmamak." değerlendirmesinde bulundu.
Orta Doğu'da bölgesel çatışmalara değinen Cooper, Hamas, Hizbullah, Husiler dahil grupların "yer altına indiğini", bu konunun "gelecekte bakılması gerek ciddi bir konu olduğunu söyledi.
Cooper, "Hamas, Hizbullah, Husiler, İranlılar olsun, diğer düşmanlar açıkça izliyor ve avantaj elde edebilecekleri yeri görüyorlar." sözlerini sarf etti.
"Bu gruplara karşı" İsrail'in konuşlandırdığı yer altı komando birliğini ziyaret ettiğini aktaran Cooper, benzer tehditlerle mücadele için sensörlere ve mühimmata odaklanılması gerektiğini dile getirdi.