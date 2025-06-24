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İsrail ile İran arasında varıldığı belirtilen ateşkese ilişkin Tel Aviv'den yayındayız
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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İsrail’de İran’ın misilleme saldırıları nedeniyle yaklaşık 39 bin hasar tazminat başvurusu yapıldı

İsrail'de İran'dan atılan füzelerin verdiği maddi hasar tazminatı talebiyle yaklaşık 39 bin başvuru yapıldığı belirtildi.

Khaled Yousef, Hamdi Yıldız  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
İsrail’de İran’ın misilleme saldırıları nedeniyle yaklaşık 39 bin hasar tazminat başvurusu yapıldı

Kudüs

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, hükümete bağlı Tazminat Fonu Merkezi'ne 13 Haziran'dan bu yana toplam 38 bin 700 tazminat talebi başvurusu yapıldı.

Söz konusu başvurulardan 30 bin 809’unun bina hasarı, 3 bin 713'ünün araç hasarı ve 4 bin 85’inin ise ekipman zararı nedeniyle yapıldığı kaydedildi.

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Haberde, "saldırılarda zarar gören on binlerce bina için ise henüz tazminat başvurusunda bulunulmadığı" belirtildi.

İbranice yayın yapan BeHadrei Haredim haber sitesi hasar tazminatı için başvuru yapanların yaklaşık 25 bininin Tel Aviv'den olduğu, 10 bin 800 kadarının ise Askalan'dan olduğunu duyurdu.

İsrail Kanal 7 televizyonu ise daha önce yayınladığı haberde İran füzeleri nedeniyle evleri ciddi şekilde hasar gören 10 bin 630 kişinin evlerinden tahliye edildiğini belirtmişti.

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