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İsrail ile İran arasında varıldığı belirtilen ateşkese ilişkin Tel Aviv'den yayındayız
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Dünya

Rum Politis Gazetesi: İsrailliler Kıbrıs'ı arka bahçe olarak kullanıyor

Rum Politis Gazetesi, "Başka bir vadedilmiş toprak gibi. Yahudiler neden Kıbrıs'tan arazi alıyor?" başlığı ile yayımladığı haberinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) ev ve arazi alan İsraillileri sayfalarına taşıdı.

Mehmet Kemal Firik  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Rum Politis Gazetesi: İsrailliler Kıbrıs'ı arka bahçe olarak kullanıyor

Lefkoşa

Rum basınının yüksek tirajlı gazetelerinden Politis'in internet sitesinde yer alan haberde, İsrail-İran çatışmalarının ardından GKRY'ye giden İsraillilerin sayısının 15 bine ulaştığı belirtildi.

"Başka bir vadedilmiş toprak gibi. Yahudiler neden Kıbrıs'tan arazi alıyor?" başlığıyla yayımlanan haberde, Kovid-19 salgını sırasında da İsraillilerin GKRY'yi arka bahçeleri gibi kullandıklarına dikkat çekilerek, Yahudi Chabad Örgütü'nün, Güney Kıbrıs'taki varlığına işaret edildi.

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Haberde, GKRY'ye gelen Yahudilerin neredeyse bir şehir kurdukları savunularak, Güney Kıbrıs'ta Chabad Örgütü'ne ait 6 ev, bir sinagog, bir anaokulu, bir Mikve (dini ritüel banyosu), bir Kaşrut (Yahudiler için 'Helal' sertifikasyon kuruluşu), bir mezarlık ve yaz programları için aktivite alanı bulunduğu bilgisine yer verildi.

AKEL benzer endişeleri taşıyor

Güney Kıbrıs'ta ana muhalefet görevini üstlenen aşırı solcu Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Genel Başkanı (Genel Sekreter) Stefanos Stefanu, partisinin kongresinde yaptığı konuşmada, İsraillilerin GKRY'de kontrolsüz şekilde topraklar satın aldığına işaret ederek, "Ülkemiz elden gidiyor. İsrail bizi işgal ediyor." ifadesini kullandı.

Konuşmasında, "Büyük tehlike yolda. Ülkemiz elden gidiyor" uyarısında bulunan Stefanu, İsraillilerin kritik ve ulusal güvenliği tehdit eden yerlerden de mülkler aldığına değinerek, şunları söyledi:

"İsrail vatandaşlarının, siyonist okulları ve sinagoglar kurarak kapalı alanlar (gettolar) yaratma olgusunun gelişimini görüyoruz. İsraillilerin Kıbrıs'ta önemli ekonomik birimleri ve geniş toprak alanlarını, organize ve kapsamlı bir şekilde satın aldıklarına tanık oluyoruz."

AKEL'in kongre nedeniyle sosyal medya paylaşımlarında da "Yeni İsrail", "İsrail'in yeni işgal ettiği ülke" ifadeleri öne çıktı.

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