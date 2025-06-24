Dolar
39.60
Euro
46.04
Altın
3,324.28
ETH/USDT
2,427.10
BTC/USDT
105,365.00
BIST 100
9,448.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ile İran arasında varıldığı belirtilen ateşkese ilişkin Tel Aviv'den yayındayız
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İsrail ordusu, ateşkesin ardından ülke genelindeki kısıtlamaları kaldırdı

İsrail ordusu iç cephe Komutanlığı İran ile varılan ateşkesin ardından ülke genelinde eğitim, çalışma hayatı ve toplu faaliyetlere getirilen kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

Enes Canlı  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
İsrail ordusu, ateşkesin ardından ülke genelindeki kısıtlamaları kaldırdı

İstanbul

İsrail ordu sözcüğünden yapılan açıklamaya göre, İran’a saldırıların başladığı 13 Haziran’dan itibaren ülke genelinde getirilen kısıtlamalar kaldırıldı.

Buna göre okullarda eğitim devam edecek, iş yerlerinde çalışmaya geri dönülüyor. Ayrıca sanat, kültür ve spor toplu faaliyetlerine ilişkin kısıtlamanın da kaldırıldığı bildirildi.

İsrail havayolu trafiğini yeniden açmak istiyor

Öte yandan İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, İsrail hava sahasının sabah saatlerinde açılmasının ardından uluslararası havayolu şirketlerinin ülkeye dönüşünü sağlamak için çalışacaklarını, bu kapsamda havalimanı çalışma saatlerini uzatacaklarını duyurdu.

İsrail’in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Havalimanı, İsrail’in İran’a saldırılarının başlamasının ardından günlerce kapalı kalmış, yurtdışında mahsur kalan İsrailliler için çok sınırlı sayıda uçuş gerçekleştirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale Boğazı'nda ham petrol tankerinde makine arızası meydana geldi
Bakan Uraloğlu: İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgedeki hava sahası kısıtlamaları devam etmektedir
THY, Irak seferlerine yeniden başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için Hollanda'da

Benzer haberler

İsrail’de İran’ın misilleme saldırıları nedeniyle yaklaşık 39 bin hasar tazminat başvurusu yapıldı

İsrail’de İran’ın misilleme saldırıları nedeniyle yaklaşık 39 bin hasar tazminat başvurusu yapıldı

Rum Politis Gazetesi: İsrailliler Kıbrıs'ı arka bahçe olarak kullanıyor

İsrail ordusu, ateşkesin ardından ülke genelindeki kısıtlamaları kaldırdı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD ile meseleleri uluslararası çerçeve temelinde çözmeye hazırız

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD ile meseleleri uluslararası çerçeve temelinde çözmeye hazırız
İran halkı, İsrail ile ateşkese temkinli bir iyimserlikle yaklaşıyor

İran halkı, İsrail ile ateşkese temkinli bir iyimserlikle yaklaşıyor
Bakan Uraloğlu: İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgedeki hava sahası kısıtlamaları devam etmektedir

Bakan Uraloğlu: İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgedeki hava sahası kısıtlamaları devam etmektedir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet