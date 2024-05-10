ABD'de başlayıp dünyaya yayılan öğrenci protestolarının yeni merkezi Avrupa
ABD'nin Columbia Üniversitesi'nde nisan ortalarında başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan Filistin'e destek gösterilerinin yeni merkezi Avrupa kıtası oldu.
Ankara
ABD'deki üniversitelerin birçoğunda yönetimlerin talebiyle polisin müdahale ettiği protestolarda şimdiye kadar 2 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.
Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde öğrenciler, Columbia Üniversitesi'nde başlayan gösterilere destek vermek ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla kampüslerinde toplanıyor.
Avrupa ülkelerindeki üniversite protestoları, Hamas'ın "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurması sonrasında İsrail'in, Refah'taki saldırılarına devam kararı almasının ardından Filistin destekçisi gösterilerin odak noktası haline geldi.
Finlandiya
Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterileri düzenledi.
Üniversite yönetiminin İsrailli eğitim kurumlarıyla tüm öğrenci değişim anlaşmalarını ve araştırma işbirliğini sonlandırmasını talep eden öğrenciler, ilişkiler kesilene kadar gösterilerini sürdüreceklerini açıkladı.
Danimarka
Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi'nde ABD'nin Güney California Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinin polis tarafından dağıtılmasına tepki gösteren öğrenciler, dayanışma amacıyla kampüste kamp kurdu.
Güney California Üniversitesi'nde polis, Filistin'e destek veren öğrencileri uzaklaştırarak kampüsteki Gazze Dayanışma Kampı'nı kaldırmıştı.
İngiltere
Dünyanın geri kalanındakilere benzer şekilde protestolar, İngiltere'deki Oxford, Cambridge, University College London (UCL), Newcastle, Sheffield, Warwick, Birmingham, Liverpool ve Manchester üniversitelerinde de sürüyor.
Newcastle Üniversitesi'nde yaklaşık 50 öğrencinin katıldığı protestolarda üniversiteye "İsrail'le ilişkileri kesme" çağrısı yapıldı.
Öte yandan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkedeki üniversitelerde süren Filistin'e destek eylemlerine tepki göstererek "Üniversitelerde bir grup azınlık, diğer öğrencilerin eğitimini ve yaşantısını etkiliyor." dedi.
İspanya
İspanyol Üniversiteleri Rektörler Konferansı'nda (Crue) "barıştan yana olmayan İsrailli eğitim kurumlarıyla ilişkileri kesme" kararı alındı.
Crue'dan yapılan yazılı açıklamada, "Barış ve uluslararası insancıl hukuka uyum konusunda kesin bir kararlılık ifade etmeyen İsrail üniversiteleri ve araştırma merkezleriyle yapılan işbirliği anlaşmalarını gözden geçirmeyi ve uygun olduğunda askıya almayı taahhüt ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Bask, Navarra, Aragon, Endülüs ve Katalonya gibi İspanya'nın diğer bölgelerindeki bazı üniversitelerde devam eden gösterilerde öğrencilere profesörler ve üniversite yönetimi de destek veriyor.
İspanya'da üniversite protestoları, 29 Nisan'da Valencia Üniversitesi'nde başlamıştı.
İsviçre
İsviçre'deki Cenevre ve Lozan üniversitelerinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve ABD ile Avrupa'daki üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek olmak amacıyla düzenlenen gösteriler sürüyor.
Lozan Üniversitesi'nde 2 Mayıs'ta, Cenevre Üniversitesi kampüsünde 7 Mayıs'ta başlayan Filistin yanlısı gösteriler aralıksız devam ediyor.
Yüzlerce öğrenci ve akademisyenin katıldığı eylemlerde üniversite yönetiminden İsrail kurumlarına karşı akademik boykot ve Gazze'de yaşananlar karşısında net tavır alması bekleniyor.
Avusturya
Avusturya'daki Viyana Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisinin gece polis müdahalesiyle sonlandırılması protesto edildi.
Viyana Üniversitesi yakınlarındaki Votiv Kilisesi'nin önünde toplanan çok sayıda gösterici, barışçıl şekilde süren kampüs eyleminin polis gücüyle dağıtılmasına tepki gösterdi.
Hollanda
Hollanda'da 6 Mayıs'ta Amsterdam Üniversitesi'nde başlayan ve Utrecht Üniversitesi öğrencilerinin de katıldığı Filistin'e destek gösterileri devam ediyor.
Amsterdam Üniversitesi'nin Roeterseiland kampüsünde toplanan binlerce gösterici, polis tarafından engellenmeleri üzerine kampüsten şehir merkezine doğru yürüyüşe geçti.
Göstericiler, "Refah'tan ellerini çek", "İşgali durdur", "Amsterdam, soykırıma hayır diyor" ve "Birleşmiş halk asla yenilmez" sloganları attı.
Fransa
Fransa'nın başkenti Paris'te polis ekipleri, Sorbonne Üniversitesi'nin önünde toplanan Filistin destekçisi öğrencilere karşı biber gazı kullandı.
Sorbonne Üniversitesi'nin amfisinde kamp kuran eylemciler, üniversite yönetiminin Gazze'deki "soykırıma" katkı sağlayan üniversite ve firmalarla ortaklıklarına son vermesini talep etti.
"Refah, hepimiz seninleyiz", "Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız" ve "Cezayir kazandı, Filistin de kazanacak" sloganları atan öğrenciler, Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını istedi.
Biber gazı sıkan polisler, kalkanlarıyla iterek öğrencileri üniversitenin girişinden uzaklaştırdı. Üniversiteye giren polisler, amfide eylem yapan öğrencileri de zorla dışarı çıkardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.