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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'li Senatör Sanders: BMGK'de ateşkes tasarısının kabul edilmesi Netanyahu'nun keyfini kaçırdı

ABD'de bağımsız Senatör Bernie Sanders, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de ateşkes tasarısının kabul edilmesinden dolayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "keyfinin kaçtığını" belirtti.

Dilara Karataş  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
ABD'li Senatör Sanders: BMGK'de ateşkes tasarısının kabul edilmesi Netanyahu'nun keyfini kaçırdı

Washington

Sanders, sosyal medya platformu X'ten, BMGK'de ramazan ayı boyunca Gazze'de ateşkes kararı alınmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ateşkes tasarısının onaylanmasından dolayı Netanyahu'nun "keyfinin kaçtığını" kaydeden Sanders, "ABD ateşkes tasarısı oylamasında çekimser kaldığı için Netanyahu, Washington'a göndereceği heyetin ziyaretini iptal etti." ifadesini kullandı.

Sanders, "Ama ahlaksız savaşını finanse etmek için vergi mükelleflerinin 3,3 milyar dolarını geri çevirecek kadar da keyfi kaçmış değil. Netanyahu'nun Filistinli çocukları açlıktan öldürmesi için daha fazla para yok." ifadelerine yer verdi.

Sanders'tan İsrail'e destek veren ABD'ye tepki

Senatör Sanders, yaptığı diğer bir açıklamada da İsrail'in ABD'den aldığı silahları "uluslararası hukuka uygun şekilde" kullandığına ilişkin yazılı güvence verdiğini iddia eden ABD Dışişleri Bakanlığını eleştirdi.

İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmediğini ya da ABD'nin gönderdiği insani yardımlara müdahale etmediğini savunmanın "saçmalık" olduğunu belirten Sanders, "Dışişleri Bakanlığının tutumu, ABD hukuku ve Kongre'ye verilen güvencelerle alay etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Sanders, Netanyahu'nun insani yardım taşıyan tırların Gazze'ye girişine izin vermemesi nedeniyle binlerce Filistinli çocuğun açlıkla mücadele ettiğini vurguladı.

ABD çekimser oy verdi

BMGK'de yapılan oylamada, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması istenilen karar tasarısı kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı. Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmiş, ABD çekimser oy kullanmıştı.

Rusya'nın oylama öncesinde ifadeyi ilk haline çevirmeye yönelik değişiklik önerisi ABD tarafından veto edilmişti.

Böylece BMGK'de 7 Ekim'in ardından ilk kez Gazze'de ateşkes istenilen bir karar kabul edildi.

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