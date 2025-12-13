BM ve Lübnan ordusunun devreye girmesiyle İsrail güneydeki bina için saldırı tehdidini askıya aldı
İsrail, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücünün (UNIFIL) ateşkes ihlali uyarısı ve Lübnan ordusunun yaptığı inceleme sonrası, ülkenin güneyindeki bir binaya yönelik saldırıyı "ertelediğini" açıklamak durumunda kaldı.
Kudüs
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyindeki Yanuh beldesinin işaretlendiği bir harita paylaştı.
Adraee, Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerini yeniden başlatma girişimlerine karşı koymak iddiasıyla Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen yapıya saldırı düzenleneceği tehdidinde bulundu.
Paylaşılan haritada Yanuh beldesinde işaretlenen bir binadan uzak durulmasını isteyen Adraee, binaların derhal boşaltılması ve en az 300 metre uzaklaşılması gerektiğini, bu bölgelerde kalanların ise hayatlarının tehlike altında olacağını kaydetti.
Lübnan ordusu, İsrail'in saldırı tehdidinde bulunduğu binada inceleme yaptı
Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail'in saldırı tehdidinin ardından Lübnan askerleri Yanuh beldesine giderek uyarı yapılan binada keşif yaptı.
Haberlere göre, Lübnan ordusu sabah saatlerinde de aynı binada incelemede bulundu.
Lübnan ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İsrail, Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerini yeniden başlatma girişimlerine karşı koyduğu iddiasıyla, Yanuh’ta Hizbullah’a ait olduğunu öne sürdüğü bir yapıya saldırı düzenlenebileceği tehdidinde bulunmuştu.
İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırıyı erteledi
UNIFIL'den yapılan açıklamaya göre, Medya Sözcüsü Kandice Ardiel, bugün erken saatlerde UNIFIL askerlerinin, ülkenin güneyindeki Yanuh beldesinde inceleme yapan Lübnan ordusuna eşlik ettiğini bildirdi.
Ardiel, UNIFIL askerlerinin hiçbir binaya girmediğini ve incelemenin tamamlanmasının ardından bölgeden ayrıldığını belirtti.
UNIFIL'in daha sonra Ateşkesi Denetleme Komitesi aracılığıyla İsrail ordusunun Yanuh beldesine hava saldırısı düzenleme niyetine ilişkin bilgiler aldığını aktaran Ardiel, İsrail tarafına, bu tür bir eylemin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı Kararı'nın "açık bir ihlali olacağının hatırlatıldığını" kaydetti.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyindeki Yanuh beldesine düzenleyecekleri saldırıyı "ertelediklerini" duyurdu.
Adraee, "Lübnan ordusunun Ateşkesi Denetleme Komitesi aracılığıyla söz konusu binaya erişim ve anlaşmanın ihlalini ele alma talebinde bulunduğunu" savundu.
İsrail ordusunun söz konusu talebe "izin verdiğini" ileri süren Adraee, bu çerçevede saldırının "geçici olarak askıya alındığını" duyurdu.
Lübnan ordusu, saldırı tehdidinde bulunulan binada yeniden inceleme yaptı
Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail’in saldırı tehdidinin ardından Lübnan ordusu Yanuh beldesine giderek saldırı tehdidi yapılan binada yeniden inceleme gerçekleştirdi. Lübnan ordusu, sabah saatlerinde de aynı binada inceleme yapmıştı.
Lübnan ordusundan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Havan topu saldırısı
Öte yandan İsrail ordusu, sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Dahira beldesine havan topu saldırısı düzenledi.
İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) da gün boyunca başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş yaptı.
Hizbullah lideri Kasım, ateşkese uyduklarını ve silah bırakmayacaklarını yineledi
Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Beyrut’un Dahiye bölgesinde düzenlenen bir etkinliğe video konferans yöntemiyle katıldı.
İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşmasıyla yeni bir sürecin başladığını ifade eden Kasım, anlaşmaya bağlı kaldıklarını ancak İsrail tarafının saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.
Lübnan ordusuyla işbirliğine hazır olduklarını da vurgulayan Kasım, silahlarını teslim etmeyeceklerini ve bu konuda geri adım atmayacaklarını yineledi.
Kasım, devlete müzakerelerde İsrail'e herhangi bir taviz vermemesi çağrısında bulunarak, atılan adımların ve mevcut hesapların gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos’ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya "silahların yıl sonuna kadar toplanmasına ilişkin bir plan hazırlama" görevi vermişti.
Öte yandan Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci dün yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın silahlarının İsrail saldırılarını engellemediğini savunarak, "Ulusal çıkarlar için devlet, Hizbullah'la silahlarını teslim etmesi yönünde diyalog yürütüyor ancak Hizbullah şu ana kadar bunu reddediyor. Hizbullah silahını teslim etmeli." ifadelerini kullanmıştı.
Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor
İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.
Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.
İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024 ile 27 Kasım 2025 tarihleri arasında ülkeye düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını bildirmişti.