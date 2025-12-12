Dolar
42.70
Euro
50.11
Altın
4,334.46
ETH/USDT
3,243.10
BTC/USDT
92,239.00
BIST 100
11,294.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Müzakerelerde önceliğimiz, İsrail’in elindeki Lübnanlı esirlerin salıverilmesidir

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'de tutulan Lübnanlı esirlerin serbest bırakılmasının yürütülen müzakerelerde öncelikli konu olduğunu belirtti.

Ethem Emre Özcan  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Müzakerelerde önceliğimiz, İsrail’in elindeki Lübnanlı esirlerin salıverilmesidir

Beyrut

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Lübnanlı Esirler ve Özgür Bırakılanlar Derneğinden bir heyeti, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, "Müzakerelerde önceliğimiz, İsrail’in elindeki Lübnanlı esirlerin salıverilmesidir." diyen Avn, esirlerin serbest bırakılması için temasların sürdüğünü ve en kısa sürede olumlu sonuçlara ulaşılmasını umduklarını ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail'in elinde 20 Lübnanlı esirin bulunduğunu bildiren Avn, "Bu mesele gündemde kalmaya devam edecek. Tüm Lübnanlılara karşı sorumluluk taşıyorum. İsrail’in taleplere yanıt vermesini sağlamak için mümkün olan her yolla sonuca ulaşmayı umuyoruz." ifadesini kullandı.

Lübnan-İsrail müzakereleri

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Lübnan ziyaretini tamamlamasının ardından İsrail ve Lübnan 3 Aralık'ta, "Mekanizma" olarak bilinen Ateşkesi Denetleme Komitesi'nin toplantılarına karşılıklı sivil temsilci gönderme kararı alarak, müzakere sürecini yeni bir aşamaya taşıdı.

Lübnan ile İsrail arasındaki müzakereler ABD ve Avrupa'nın yoğun baskısı altında sürerken, taraflar masaya birbirinden uzak önceliklerle geliyor.

Uzmanlara göre Tel Aviv "ekonomik bölge" söylemiyle sınır hattını güvenlik açısından yeniden düzenlemeyi hedeflerken, Beyrut ise kalıcı ateşkes, saldırıların durması, esirlerin salıverilmesi ve işgalin son bulmasını önceleyen bir yaklaşım benimsiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hafta sonu yurtta parçalı bulutlu bir hava bekleniyor
Kırmızı bültenle aranan kişi Ordu'da tutuklandı
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında Ahmet Çakar için adli kontrol tedbiri
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Vilcinskas: 2025, AB ve Türkiye ilişkileri için çok güçlü bir yıl oldu
Başkentte toplu ulaşıma zam yapıldı

Benzer haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Müzakerelerde önceliğimiz, İsrail’in elindeki Lübnanlı esirlerin salıverilmesidir

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Müzakerelerde önceliğimiz, İsrail’in elindeki Lübnanlı esirlerin salıverilmesidir

İsrail'in, Eurovision'a katılmaması için başlatılan kampanyada 600 binden fazla imzaya ulaşıldı

İsrail Lübnan'a hava saldırıları düzenledi

Lübnan-İsrail müzakerelerinde birbirinden uzak talepler masada

Lübnan-İsrail müzakerelerinde birbirinden uzak talepler masada
Trump'tan "İran'ı etkisiz hale getirmeseydik Gazze'de barış mümkün olmazdı" mesajı

Trump'tan "İran'ı etkisiz hale getirmeseydik Gazze'de barış mümkün olmazdı" mesajı
İsrail ordusunun, Lübnan'a yönelik geniş çaplı saldırı planını hazırladığı bildirildi

İsrail ordusunun, Lübnan'a yönelik geniş çaplı saldırı planını hazırladığı bildirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet