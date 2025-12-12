Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Müzakerelerde önceliğimiz, İsrail’in elindeki Lübnanlı esirlerin salıverilmesidir
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'de tutulan Lübnanlı esirlerin serbest bırakılmasının yürütülen müzakerelerde öncelikli konu olduğunu belirtti.
Beyrut
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Lübnanlı Esirler ve Özgür Bırakılanlar Derneğinden bir heyeti, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Görüşmede, "Müzakerelerde önceliğimiz, İsrail’in elindeki Lübnanlı esirlerin salıverilmesidir." diyen Avn, esirlerin serbest bırakılması için temasların sürdüğünü ve en kısa sürede olumlu sonuçlara ulaşılmasını umduklarını ifade etti.
İsrail'in elinde 20 Lübnanlı esirin bulunduğunu bildiren Avn, "Bu mesele gündemde kalmaya devam edecek. Tüm Lübnanlılara karşı sorumluluk taşıyorum. İsrail’in taleplere yanıt vermesini sağlamak için mümkün olan her yolla sonuca ulaşmayı umuyoruz." ifadesini kullandı.
Lübnan-İsrail müzakereleri
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Lübnan ziyaretini tamamlamasının ardından İsrail ve Lübnan 3 Aralık'ta, "Mekanizma" olarak bilinen Ateşkesi Denetleme Komitesi'nin toplantılarına karşılıklı sivil temsilci gönderme kararı alarak, müzakere sürecini yeni bir aşamaya taşıdı.
Lübnan ile İsrail arasındaki müzakereler ABD ve Avrupa'nın yoğun baskısı altında sürerken, taraflar masaya birbirinden uzak önceliklerle geliyor.
Uzmanlara göre Tel Aviv "ekonomik bölge" söylemiyle sınır hattını güvenlik açısından yeniden düzenlemeyi hedeflerken, Beyrut ise kalıcı ateşkes, saldırıların durması, esirlerin salıverilmesi ve işgalin son bulmasını önceleyen bir yaklaşım benimsiyor.