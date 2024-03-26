İsrail'in 172 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bin 414'e çıktı
İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bin 414'e yükseldi.
Gazze/İstanbul
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 172 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 81 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 93 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 414'e, yaralı sayısının da 74 bin 787'ye ulaştığı bildirildi.
Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurgulandı.
İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a düzenlediği saldırıda 18 Filistinli öldü
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği bombalı saldırıda 18 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.
Filistin merkezli haber ajansı Şihab'ın (shehabnews) haberine göre, İsrail ordusu Refah'ın kuzeyindeki Musbih bölgesinde "Ebu Nukira" ailesinin evini bombaladı.
Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 18 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.
Görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırı nedeniyle çevredeki evlerde ve mülklerde hasar oluştu.
Sivil savunma ekiplerinin ekipman eksikliği nedeniyle enkazı kaldırmada zorluk yaşadığı belirtildi.
Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin son sığınağı Refah
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.
Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.
İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
Hamas: Gazze’de uçaklardan atılan yardım paketleri yüzünden 18 Filistinli hayatını kaybetti
Öte yandan, Hamas'a bağlı Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, uçaklardan atılan ve denize düşen yardımları almak isteyen Filistinlilerin 12'sinin boğularak, 6'sının ise yaşanan izdiham sonucu öldüğü aktarıldı.
Uçaklarla indirilen yardımların bir kısmının denize, bir kısmının işgal altındaki Filistin topraklarına, bir kısmının ise tehlikeli bölgelere düştüğüne işaret edilen açıklamada, bu durumun yardımlara ulaşmak isteyen Filistinlilerin hayatını tehlikeye attığı vurgulandı.
Gazze'ye havadan yardım gönderen tüm ülkelerin daha önce de uyarıldığı ancak durumun tekrarlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Yanlış, yersiz ve faydasız üsluptaki havadan yardım operasyonlarına son verilmesi çağrısında bulunuyor, 6 aydan beri aralıksız akut gıda kıtlığı ve açlık çeken Filistin halkına insani yardım ulaştırılması için kara geçişlerinin derhal ve hızla açılmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, İsrail'in uluslararası kınama ve karar tasarılarını hiç sayarak sınır kapılarını ve geçiş noktalarını kapalı tutması, sivilleri zorla aç bırakarak öldürmesi, haksız abluka, soykırım ve etnik temizlik suçlarını işlemeye devam etmesi en güçlü şekilde kınandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.