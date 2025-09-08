Dolar
Dünya

Hindistan ve İsrail arasında ikili yatırım anlaşması imzalandı

Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman ve İsrailli mevkidaşı Bezalel Smotrich, ikili yatırım anlaşması imzaladı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Hindistan ve İsrail arasında ikili yatırım anlaşması imzalandı

Ankara

Hindistan Maliye Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Sitharaman ve Smotrich'in Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya geldiğini duyurdu.

Açıklamada, tarafların yaptığı görüşmenin ardından ikili yatırım anlaşması imzaladıkları aktarıldı.

Anlaşma kapsamında karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, tarafların ekonomik işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha teyit ettiği belirtildi.

