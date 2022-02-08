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Dünya

KKTC'den GKRY ve Yunanistan'ın 'göçmenler' konusundaki açıklamalarına tepki

KKTC Dışişleri Bakanlığınca, "GKRY ve Yunanistan'ın, göçmenlere yönelik ölümlerin yaşanmasına dahi varan insanlık dışı uygulamalarını örtbas etmek için ülkemiz ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik suçlamaları kabul edilemezdir." ifadesi kullanıldı.

Muhammet İkbal Arslan   | 08.02.2022
KKTC'den GKRY ve Yunanistan'ın 'göçmenler' konusundaki açıklamalarına tepki

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Ada'yı ilgilendiren konularda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile iş birliğine olumlu baktığı ve bunun her vesileyle ifade edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ortak sahibi olduğumuz Kıbrıs Adası'nı etkileyen ve uluslararası bir olgu olan düzensiz göç konusunda da Rum tarafıyla iş birliği tesis edilmesine yönelik bir öneri yaptığımızı hatırlatmak ve bu önerinin halen masada olduğunu yinelemek isteriz." denildi.

Rum tarafının, KKTC'nin yaptığı tüm iş birliği önerilerini elinin tersiyle ittiği vurgulanan açıklamada, Rumların KKTC ve ana vatan Türkiye aleyhine mesnetsiz iddialarda da bulunduğunun altı çizildi.

"Ülkemiz ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik suçlamaları kabul edilemez"

Bahse konu mesnetsiz iddiaların son örneğinin, Fransa'da gerçekleştirilen Avrupa Birliği İçişleri Bakanları gayriresmi toplantısı sırasında GKRY İçişleri Bakanı Nicos Nouris'in konuşması olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AB üyeliğini istismar etmeyi alışkanlık haline getiren GKRY ve Yunanistan'ın, göçmenlere yönelik ölümlerin yaşanmasına dahi varan insanlık dışı uygulamalarını örtbas etmek için ülkemiz ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik suçlamaları kabul edilemezdir. Yunan sahil güvenliğinin, ülkelerini terk etmek zorunda kalan göçmenleri denizde geri püskürttüğü ve göçmenlerin Türk Sahil Güvenliğince defalarca kurtarıldığı basında da yer almıştır."

GKRY'nin göçmenleri engellemesi nedeniyle bir kişinin denizde kaybolmasının, ocak ayında yayımlanan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Barış Gücü raporunda da yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "KKTC olarak her zaman olduğu gibi yapıcı ve diyaloğa açık olduğumuzu bir kez daha vurgular, bu vesileyle düzensiz göç konusundaki iş birliği önerimizi tekrar hatırlatırız." ifadesi kullanıldı.

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