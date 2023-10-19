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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

KKTC Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin'de bulunan vatandaşları için duyuru yayımladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin'de bulunan vatandaşları için duyuru yayımlayarak vatandaşların her iki ülkeden de güvenli tahliyesi için ilgili kurumlarla gerekli istişarelerde bulunulduğunu açıkladı.

Mehmet Kemal Firik  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
KKTC Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin'de bulunan vatandaşları için duyuru yayımladı

Lefkoşa

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail-Filistin arasında yaşanmakta olan çatışmalar nedeniyle her iki ülkede kalıcı veya geçici ikamet eden KKTC vatandaşlarıyla yakınlarından 150 kişinin Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin bölgedeki dış temsilcilikleriyle irtibat kurdukları kaydedilerek, vatandaşların güvenli tahliyeleri için istişarelerin yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, İsrail ve Filistin'de bulunan KKTC vatandaşlarının, gelişmeleri KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlıkları ile Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarından takip etmeleri tavsiye edilerek, KKTC Dışişleri Bakanlığı Çağrı Merkezi numarasının +905338514006 olduğu yinelendi.

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