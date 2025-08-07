Dolar
40.61
Euro
47.36
Altın
3,392.56
ETH/USDT
3,827.40
BTC/USDT
116,409.00
BIST 100
10,956.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, İsrail-Filistin çatışması

İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Gazze'ye destek mesajı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de işlenen suçlara tepki göstererek, "Bu bir savaş değil masumların katliamı." dedi.

Emre Doğan  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Gazze'ye destek mesajı Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

Stavanger

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Norveç ekibi Viking'e konuk olacak İstanbul Başakşehir'de futbolcular, ısınmaya Gazze'ye destek tişörtleriyle çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ, üzerinde "İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun" ve "Birleşen sesler sessizliği bozar" yazılı siyah tişörtü giyerek AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Söz konusu tişörtleri giyerek tüm dünyaya mesaj vermek istediklerini belirten Başkan Gümüşdağ, "Bu önemli müsabakada çok daha önemli şeylerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu insanlığa karşı işlenen suça artık 'Dur' demek için üstümüzdeki bu tişörtlerle Başakşehir Futbol Takımı olarak Norveç'ten dünyaya bu mesajı vermek istedik. İnanıyorum ki tüm takımlarımız da Avrupa'da bunu giyecekler. Bu bir savaş değil masumların katliamı. Buna 'Dur' diyebilmek ve unutturmamak için Norveç'ten herkese bunu haykırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşma hakkında da görüşlerini paylaşan Göksel Gümüşdağ, "Viking, neredeyse ligin ilk yarısını bitirdi. Sentetik sahada zor bir mücadele bizi bekliyor. Buna rağmen çıkıp mücadele edeceğiz. Zor maçlar olacak. İnşallah ülkemize iyi bir maç izlettiririz. Her sezon Avrupa'yı yakalamak gibi bir hedefimiz var. Gidebileceğimiz yere kadar gidip ligde de Avrupa'yı yakalamak öncelikli hedefimiz. Nereye tırmanırız ve ulaşırız sonuna kadar gideceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kocaeli'de gençlerle buluştu
Adana'da tozdan rahatsız olan kadın yoldaki çukurları halıyla kapattı
YÖK'ten sahte diplomalı 400 akademisyen olduğu iddiasını yayanlara suç duyurusu
Yeşilay "Bağımlılık Ekonomisi" konulu araştırma raporunu kamuoyuyla paylaştı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2025'te 4 yangın çıktı

Benzer haberler

İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Gazze'ye destek mesajı

İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Gazze'ye destek mesajı

DSÖ, Gazze'de bu yıl 29'u çocuk 99 kişinin yetersiz beslenmeden öldüğünü bildirdi

Netanyahu'nun Gazze'nin tümünü işgal planının detayları ortaya çıktı

İsrail'in soykırım ve açlık dayattığı Gazze'de yayılan hastalık, çocukların ölümüne yol açıyor

İsrail'in soykırım ve açlık dayattığı Gazze'de yayılan hastalık, çocukların ölümüne yol açıyor
Gazzeli anne, İsrail'in öldürdüğü kızının kıyafetlerini diğer çocuklarını doyurabilmek için satmak zorunda

Gazzeli anne, İsrail'in öldürdüğü kızının kıyafetlerini diğer çocuklarını doyurabilmek için satmak zorunda
Filistin'de spora da soykırım ve kıtlık darbesi

Filistin'de spora da soykırım ve kıtlık darbesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet