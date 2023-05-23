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Dünya

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, New York'ta Türkevi'ne yönelik saldırıyı kınadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ABD'nin New York kentindeki Türkevi'ne yönelik saldırıyı kınadı.

Mehmet Kemal Firik  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, New York'ta Türkevi'ne yönelik saldırıyı kınadı

Lefkoşa

Ertuğruloğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun ve KKTC New York Temsilciliğinin de bulunduğu Türkevi binasına yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." ifadeleri kullanıldı.

Tahsin Ertuğruloğlu, ABD'nin bir an önce saldırganları belirleyerek adalet önüne çıkarması gerektiğini kaydetti.

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