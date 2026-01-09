Dolar
43.13
Euro
50.26
Altın
4,469.51
ETH/USDT
3,086.50
BTC/USDT
90,418.00
BIST 100
12,140.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da "2025 Yılı Değerlendirme ve 2026 Yılı Beklentiler Toplantısı"nda konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Zafer Kalkınma Ajansı Kütahya Projeleri Açılış ve İmza Töreni"nde konuşuyor
logo
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: "Bu Ada'da Kıbrıs Türk halkı vardı, vardır, var olmaya da devam edecek"

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, GKRY'nin AB Dönem Başkanlığı açılış törenindeki konuşmasına tepki göstererek, "Bu Ada'da Kıbrıs Türk halkı vardır, var olmaya da devam edecektir." ifadesini kullandı.

Bekir Aydoğan  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: "Bu Ada'da Kıbrıs Türk halkı vardı, vardır, var olmaya da devam edecek"

Ankara

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Erhürman, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ursula von der Leyen'in konuşma metnini okuduğunu ve metinde, “Kıbrıslı Türkler”den söz eden tek bir satır olmadığını belirten Erhürman, “Yapay zeka alanındaki yenilikçilerin yarının teknolojilerini ‘Bizans kiliselerinin gölgesinde' geliştirdiklerini anlatıyor. Bu Ada'nın tarihinde yalnızca Bizans varmış gibi.” değerlendirmesinde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Erhürman, “Görmezden gelelim, ilişkilerimiz bozulmasın” gibi bir anlayışları olmadığının altını çizerek, “Bizim için doğrusu şudur; görmezden gelinmeyi görmezden gelmeyelim, her ortamda gösterelim ki ilişkiler doğru zemine otursun. Ne görüşmeden kaçarız ne de görüştüğümüzde düşüncelerimizi, gerçekleri ve doğruları aktarmaktan kaçınırız.” ifadelerine yer verdi.

“Kararlılığımızı kimse atlamasın”

Görüştükleri tüm AB ve AB üyesi devlet yetkililerine, "AB ile Kıbrıslı Türkler arasında da güven artırıcı önlemlere ihtiyaç olduğunu" anlattıklarını vurgulayan, Erhürman, şunları kaydetti:

"İşin siyasi boyutuna dair görüşlerimizi ve AB içindeki Kıbrıs ile ilgili anomaliyi daha önce çok açıkladık. Görüştüğümüz herkese de anlatmaya devam ediyoruz. AB yetkililerinin, yalnızca bu konuşma metni üzerinde yeniden düşünmelerinin dahi, anlatılmaya çalışılan pek çok şeyi anlamak açısından ufuk açıcı olacağı kanaatindeyim. Bu Ada'da Kıbrıs Türk halkı vardı, vardır, var olmaya da devam edecektir. Sadece diyalog, sabır ve soğukkanlılık değil var olan. Kararlılığımızı kimse atlamasın."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da dün etkili olan şiddetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi
İçişleri Bakanlığından yurdun bazı kesimleri için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Muş'ta yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasındaki tahliyelere itiraz
İletişim Başkanı Duran: Bizi yönlendiren şey, yapay zekalar olmamalı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: "Bu Ada'da Kıbrıs Türk halkı vardı, vardır, var olmaya da devam edecek"

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: "Bu Ada'da Kıbrıs Türk halkı vardı, vardır, var olmaya da devam edecek"

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet