KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: "Bu Ada'da Kıbrıs Türk halkı vardı, vardır, var olmaya da devam edecek"
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, GKRY'nin AB Dönem Başkanlığı açılış törenindeki konuşmasına tepki göstererek, "Bu Ada'da Kıbrıs Türk halkı vardır, var olmaya da devam edecektir." ifadesini kullandı.
Ankara
Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Erhürman, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Ursula von der Leyen'in konuşma metnini okuduğunu ve metinde, “Kıbrıslı Türkler”den söz eden tek bir satır olmadığını belirten Erhürman, “Yapay zeka alanındaki yenilikçilerin yarının teknolojilerini ‘Bizans kiliselerinin gölgesinde' geliştirdiklerini anlatıyor. Bu Ada'nın tarihinde yalnızca Bizans varmış gibi.” değerlendirmesinde bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Erhürman, “Görmezden gelelim, ilişkilerimiz bozulmasın” gibi bir anlayışları olmadığının altını çizerek, “Bizim için doğrusu şudur; görmezden gelinmeyi görmezden gelmeyelim, her ortamda gösterelim ki ilişkiler doğru zemine otursun. Ne görüşmeden kaçarız ne de görüştüğümüzde düşüncelerimizi, gerçekleri ve doğruları aktarmaktan kaçınırız.” ifadelerine yer verdi.
“Kararlılığımızı kimse atlamasın”
Görüştükleri tüm AB ve AB üyesi devlet yetkililerine, "AB ile Kıbrıslı Türkler arasında da güven artırıcı önlemlere ihtiyaç olduğunu" anlattıklarını vurgulayan, Erhürman, şunları kaydetti:
"İşin siyasi boyutuna dair görüşlerimizi ve AB içindeki Kıbrıs ile ilgili anomaliyi daha önce çok açıkladık. Görüştüğümüz herkese de anlatmaya devam ediyoruz. AB yetkililerinin, yalnızca bu konuşma metni üzerinde yeniden düşünmelerinin dahi, anlatılmaya çalışılan pek çok şeyi anlamak açısından ufuk açıcı olacağı kanaatindeyim. Bu Ada'da Kıbrıs Türk halkı vardı, vardır, var olmaya da devam edecektir. Sadece diyalog, sabır ve soğukkanlılık değil var olan. Kararlılığımızı kimse atlamasın."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.