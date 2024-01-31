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Dünya

KKTC, BMGK'nin Barış Gücü'nün görev süresini uzatmasına tepki gösterdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün (BMBG) görev süresinin uzatılması hususunda sadece GKRY’nin rızasının aranması prosedürünün sürdürülebilir olmadığını bildirdi.

Mehmet Kemal Firik  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
KKTC, BMGK'nin Barış Gücü'nün görev süresini uzatmasına tepki gösterdi

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kıbrıs'ta görev yapan BMBG'nin görev süresini bir yıl daha uzattığı hatırlatılarak, bu uzatma kararıyla yanlı tutumu bir kez daha devam ettirmeyi tercih ettiği belirtildi.

Açıklamada, BMGK kararında "federasyon" temelli çözüme de atıf yapması eleştirilerek, "Kararda gasbettikleri statünün devam etmesini sağlamasından dolayı Rum tarafınca desteklenen ve başarısızlığı defaten ispatlanıp tüketilen federasyon zeminine atıf yapılması Güvenlik Konseyi’nin yanlı tutumunun en sarih göstergesidir." denildi.

Yeni ve resmi bir müzakere sürecinin ancak Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesi ile mümkün olacağı vurgulanan açıklamada, BMGK kararının, yıllardır süregelen Rum ihlallerini adeta teşvik eden ve KKTC tarafından istikrarın sağlanmasına yönelik Ada'da atılan adımları tehdit eder nitelikte olduğunun altı çizildi.

BMBG'nin KKTC ve ara bölgede yürütmekte olduğu faaliyetlerini yasal bir zemine oturtmasının ve karşılıklı kabul edilebilir bir yöntem bulmasının elzem hale geldiğine işaret edilen açıklamada, "BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması hususunda sadece GKRY’nin rızasının aranması prosedürü sürdürülebilir değildir." ifadeleri kullanıldı.

BMGK'nin kararında özel statüye sahip ara bölgedeki Pile köyündeki duruma yönelik ifadelerin yer almasına da tepki gösterilen açıklamada, köyde yaşayan vatandaşların talepleri üzerine yapımına başlanılan yolun BM'nin taraflı yaklaşımına kurban edilmek istendiğine dikkati çekildi.

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