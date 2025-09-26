Dolar
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, İstanbul’da Anadolu Ajansı Spor Masası’na konuk oluyor.
Dünya

BM'den Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıların durdurulması çağrısı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Gomez "Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılar durdurulmalı. Bağımsız, tarafsız, kapsamlı soruşturma yapılmasını ve ihlallerden sorumlu olanların hesap vermesini talep ediyoruz." dedi.

Muhammet İkbal Arslan  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
BM'den Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıların durdurulması çağrısı

Cenevre

Marta Hurtado Gomez, AA muhabirinin "Küresel Sumud Filosu, yaklaşık 50 ülkeden katılımcıyla Gazze'ye yardım ulaştırmak için ilerliyor. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, bu gemilerin Gazze'ye ulaşmasını engelleyeceklerini söyledi. Bu aktivistlerin güvenliği konusunda endişeli misiniz? BM, olası İsrail saldırısını önlemek için bir adım atacak mı?" sorusunu yazılı yanıtladı.

Gazze'de açlık ve susuzluk çeken yüz binlerce insana yardım ulaştırmaya ve onları desteklemeye çalışanlara yönelik saldırı ve tehditlerin çok rahatsız edici olduğunu belirten Gomez, "Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılar durdurulmalı. Bağımsız, tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma yapılmasını ve ihlallerden sorumlu olanların hesap vermesini talep ediyoruz. İşgalci güç olarak İsrail, elindeki tüm imkanlarla halka gıda ve tıbbi malzeme sağlamalı veya tarafsız insani yardım programlarını hızla ve engelsiz bir şekilde kabul etmeli ve kolaylaştırmalıdır." ifadelerini kullandı.

Gomez, İsrail'e Gazze'de uygulanan ablukayı acilen kaldırması ve mümkün olan her yolla hayat kurtarıcı malzemelerin girişine izin vermesi çağrısında bulundu.

Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na bu ülkenin arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında İHA'larla saldırı düzenlenmişti.

