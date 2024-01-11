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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da Dr. Suat Günsel Camisi açılışında konuşuyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze’deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın, ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşma başladı.
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Dünya

KKTC Başbakanı Üstel: Tarihi kanla yazılan bu coğrafyada huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak Türkiye sayesindedir

KKTC Başbakanı Üstel, "Biz, bugün tarihi kanla yazılan bu coğrafyada huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, bayraklarımızın gölgesinde, minarelerimizde susmayan ezan sesleriyle yaşıyorsak bu ana vatanımız sayesindedir. Türkiye sayesindedir." dedi.

Muhammet Tarhan  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
KKTC Başbakanı Üstel: Tarihi kanla yazılan bu coğrafyada huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak Türkiye sayesindedir Fotoğraf: Fatih Kurt/AA

Ankara

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, bugün Dr. Suat Günsel Camisi'nin açılışını yapacaklarını belirterek, "Biz, bugün tarihi kanla yazılan bu coğrafyada huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, bayraklarımızın gölgesinde, minarelerimizde susmayan ezan sesleriyle yaşıyorsak bu ana vatanımız sayesindedir. Türkiye sayesindedir." dedi.

Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Lefkoşa Ercan Havalimanı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bugün Dr. Suat Günsel Camisi'nin açılışını yapacaklarını kaydeden Üstel, caminin Kıbrıs Türklerinin adaya kazandırdığı en büyük eserlerden biri olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Üstel, Kıbrıs Türklerinin en zor günlerde bile bayrağını ve Kur'an-ı Kerim-i yataklarının başından hiç ayırmadığını, hiçbir tehdit ve şantaja boyun eğmediğini, bayrağından, inançlarından ve milletinden asla vazgeçmediğini belirterek, "Bizler, bu topraklarda tarihin her döneminde değerlerimizin ve inançlarımızın yılmaz bekçileri olduk. Kıbrıs Türkü azim ve kararlılıkla bu mücadeleyi vermemiş olsaydı bugün bu topraklarda değerlerimizi korumamız söz konusu olamayacaktı. Dün olduğu gibi yarın da Kıbrıs Türk halkı olarak bu değerlere sonuna kadar sahip çıkmaya ve onları bu topraklarda ilelebet yaşatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Zulme uğrayan Filistin halkı o dönemlerde bizim verdiğimiz mücadeleyi veriyor"

Gazze halkına desteğini vurgulayan Üstel, "Bugün yanı başımızda zulme uğrayan Filistin halkı, o dönemlerde bizim verdiğimiz mücadeleyi veriyor. Allah onların yardımcısı olsun. Bilinmelidir ki acılarını yüreğimizde hissettiğimiz tüm Filistin halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den KKTC'ye üst düzey ziyaretlerin her zaman önemli olduğunu ve kendilerine güç verdiğinin altını çizen Üstel, bu ziyaretin de son derece önemli olduğunu vurguladı.

Üstel, "Biz, bugün tarihi kanla yazılan bu coğrafyada huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, bayraklarımızın gölgesinde, minarelerimizde susmayan ezan sesleriyle yaşıyorsak bu ana vatanımız sayesindedir. Türkiye sayesindedir. Ana vatanımızdan, milletimizden Allah razı olsun." dedi .

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın ziyaretinin yalnızca açılışla sınırlı kalmayacağına dikkati çeken Üstel, "Yeni Türkiye Yüzyılı'nın en büyük projesi olacak elektrik projesini de" ele alacaklarını söyledi.

Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile ayrıca 2024'te sağlıktan eğitime, tarımdan ulaştırmaya, turizmden enerjiye, gençlerden kadınlara ve sanayiden iş dünyasına KKTC'yi kalkındıracak tüm projeleri de ele alacakları görüşmeler yapacaklarını dile getirdi.

Halihazırda devam eden projeleri de inceleme fırsatı bulacaklarını kaydeden Üstel, bunların yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Mesarya bölgesine ziyaret gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

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