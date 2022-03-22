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Dünya

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım'ı kabul etti

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te temaslarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

Nazir Aliyev Tayfur   | 22.03.2022
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım'ı kabul etti

Bişkek

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Caparov, Yıldırım'ı kabul etti.

Kırgız ve Türk işbirliğindeki ticaret ve ekonomi, ulaştırma ve lojistik, kültürel ve insani konular ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş hazır bulundu.

Caparov, burada yaptığı konuşmada, stratejik ortaklığı olan Kırgızistan ve Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda çok yönlü işbirliğini geliştirmek için her türlü çabayı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Yıldırım'ı, teşkilatın Aksakallar Konseyi Başkanlığına atanmasından dolayı tebrik eden Caparov, ayrıca, Kırgızistan'a gösterdiği kişisel ilgiden dolayı teşekkür etti.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın faaliyetlerini "olumlu" olarak nitelendiren Caparov, özellikle Yıldırım'ı, Kırgızistan'ın Türk Yatırım Fonu'nun genel merkezini Bişkek'e yerleştirme girişimini desteklemeye çağırdı.

Yıldırım da mevcut görevinde yaptığı çalışmalara destek ve sıcak karşılama için Caparov'a içten teşekkürlerini ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve en iyi dileklerini iletti.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyinin ana faaliyetleri hakkında bilgi veren Yıldırım, Aksakallar Konseyi toplantısının bu yıl Temmuz ayında Kırgızistan'da yapılmasının planlandığını söyledi.

Yıldırım, Aksakallar Konseyi olarak, Kırgızistan'ın Türk Yatırım Fonu'nun genel merkezini Bişkek'e yerleştirme girişiminin uygulanmasında yardımcı olacağını ifade etti.

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