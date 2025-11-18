Ankara'nın ilk "Tuğrul Kuşu" heykeli Macaristan Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde açıldı
Başkent'teki ilk "Tuğrul Kuşu" heykeli, Macaristan Büyükelçiliği'nin Atatürk Bulvarı'na bakan köşesinde açıldı.
Ankara
Açılış için Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'in ev sahipliğinde Büyükelçilik konutu bahçesinde tören düzenlendi.
Burada konuşan Matis, Tuğrul Kuşu heykelinin yapımını Macaristan Dışişleri Bakanlığı ve Dış Ticaret Bakanlığının desteklediğini belirtti.
Matis, "Macarlar için Tuğrul kuşu dayanışma ve birliktelik anlamına geliyor. Bu kuş aynı zamanda Türk kökenli olduğumuzu gösteriyor. Macarca da şahin anlamına geldiğini ve mitik bir kuş olduğunu biliyoruz. Macarlar kendilerini bu kuştan sayıyorlar. Anadolu'daki ilk Tuğrul kuşu heykelini dikiyor olmaktan son derece mutluyuz." dedi.
Törene katılan TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev de "Bu kuş, 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lügati't-Türk adlı eserinde 'toğrıl-yüce, güçlü bir kuş' olarak tanımlanır. O tanım, yalnızca bir kuşu değil, Türk milletinin göğe bakan ruhunu, kudretini ve özgürlük arzusunu anlatır." ifadelerini kullandı.
Macar mitolojisinde bu kuşun kutsal bir rehber olduğunu anımsatan Raev, şunları kaydetti:
"Tuğrul ve turul hem Anadolu'da hem de Macar ovalarında paralel bir şekilde gelişen ve her iki millette de kurucu atalara ad olan kutsal bir kuştur. Bu isim, binlerce yıllık ortak geçmişimizin en güçlü simgelerinden biridir. Türkiye'de Selçuklu İmparatorluğu'nun kurucusu Tuğrul Bey ve Osmanlı Devleti'nin atası Ertuğrul Gazi'nin isimlerinde yaşarken, Macaristan'da da ulusun kurucusu Arpad Hanedanı'nın efsanesinde yer alır. Böylece turul, sadece bir kuş değil, ortak gücün, cesaretin ve soyluluğun evrensel bir sembolü olarak aramızdaki bağları pekiştirmektedir. Bu heykel, ortak köklerimizin, benzer simgelerle ifade bulan kadim dostluğumuzun bir nişanesidir. Macaristan ve Türk dünyası, bir kuşun iki kanadı gibi, farklı yönlere uzansalar da aynı gökyüzü altında birlikte yükselmektedir."
"Türklerin ortak mirasını simgeliyor"
Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Macar Üyesi Atilla Tilki de Tuğrul kuşunun Türk bilinci taşıyan için güç, kuvvet, özgürlük ve iktidar anlamı taşıdığını söyledi.
Dönemin Arpat Hanedanı üyeleri ve askerlerinin simge olarak bu kuş figürünü taşıdıklarını belirten Tilki, "Tuğrul kuşu halen Orta Asya steplerindeki Türklerin ortak mirasını simgeliyor. Türk milletleri için özgürlük ve birlikte güçlüyüz anlamına gelmektedir." diye konuştu.
AK Parti Türk Devletleri İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser de Tuğrul kuşunun Türk-Macar dostluğunun ortak mirası olduğunu vurguladı.
"Macar halkının duruşunu, azmini, gücünü tarihe nakşeden, efsanelerde yaşatan Tuğrul kuşu, halklarımız arasındaki sarsılmaz bağların, birliğin sembolüdür." diyen Eser, AK Parti Türk Devletleri İlişkiler Başkanlığı olarak Kürşad Zorlu başkanlığında köklere ışık tutacak çalışmalara imza atmak için emek verdiklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından Büyükelçilik konutunun Atatürk Bulvarı'na bakan köşesinde Macar heykeltıraş Istvan Böjte Horvath'ın yaptığı "Tuğrul Kuşu" heykelinin açılışı yapıldı.