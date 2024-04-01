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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kıbrıs Rum Kesimi'nden gelen ikinci yardım gemisi Gazze sahiline ulaştı

Deniz, kara ve havadan abluka altında açlık ve felaketle karşı karşıya bırakılan Gazze Şeridi'ne Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Larnaka Limanı'ndan hareket eden ikinci insani yardım gemisi Gazze sahiline ulaştı.

Mohammed Habooush, Hamdi Yıldız  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Kıbrıs Rum Kesimi'nden gelen ikinci yardım gemisi Gazze sahiline ulaştı

Gazze

Bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, ikinci yardım gemisi, Gazze'nin güneybatısındaki el-Baydar bölgesinde inşa edilen yeni deniz iskelesine birkaç yüz metre uzaklıkta demir attı.

Geminin yardımları indirmek üzere yanaşması gereken deniz iskelesi henüz tamamlanmadığı için de gelen yardım malzemelerinin nasıl bir mekanizmayla indirileceği henüz bilinmiyor.

Cumartesi günü, Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Larnaka Limanı'ndan yola çıkan 3 gemilik filo, 400 tonluk gıda maddesi ve yardım malzemeleri içeriyor.

World Central Kitchen (WCK) adlı yardım kuruluşu yaptığı açıklamada, söz konusu yardım çalışmasının Gazze Şeridi'ndeki açlık konusuna ilişkin endişelerin artması sebebiyle gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kıbrıs'tan hafta içi yola çıkan İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'a ait ilk gemi, Gazze kıyılarına ulaşarak yaklaşık 200 ton kadar insani yardımı sivil halka ulaştırmıştı.

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