Kerkük'te meydana gelen trafik kazasında 2 polis öldü, 39'u yaralandı
Irak'ın Kerkük kentinde bir yük tırının Irak federal polis gücüne ait 3 minibüse çarpması sonucu 2 polisin yaşamını yitirdiği, 39'unun da yaralandığı bildirildi.
Kerkük
Kerkük Trafik Polis Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesinin Raşad nahiyesi yakınlarındaki anayolda bir tır ile Irak federal polis gücüne ait 3 minibüsün çarpıştığı belirtildi.
Açıklamada, tırın şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve tırın karşıdan gelen peş peşe 3 minibüse çapması sonucu 2 polisin hayatını kaybettiği ve 39 polisin yaralandığı ifade edildi.
Kazadan sonra olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.