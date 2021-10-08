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Dünya

Kerkük'te meydana gelen trafik kazasında 2 polis öldü, 39'u yaralandı

Irak'ın Kerkük kentinde bir yük tırının Irak federal polis gücüne ait 3 minibüse çarpması sonucu 2 polisin yaşamını yitirdiği, 39'unun da yaralandığı bildirildi.

Ali Makram Ghareeb   | 08.10.2021
Kerkük'te meydana gelen trafik kazasında 2 polis öldü, 39'u yaralandı

Kerkük

Kerkük Trafik Polis Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesinin Raşad nahiyesi yakınlarındaki anayolda bir tır ile Irak federal polis gücüne ait 3 minibüsün çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada, tırın şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve tırın karşıdan gelen peş peşe 3 minibüse çapması sonucu 2 polisin hayatını kaybettiği ve 39 polisin yaralandığı ifade edildi.

Kazadan sonra olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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