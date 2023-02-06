Kazakistan'ın güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kazakistan'ın güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Astana
Kazakistan Ulusal Sismolojik Gözlemler ve Araştırma Merkezi (SOME) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem yerel saatle 19.02'de kaydedildi.
5,4 büyüklüğündeki deprem, ülkenin güneyindeki Almatı şehrinin 628 kilometre batısında meydana geldi.
Deprem güneydeki Çimkent ve Taraz kentlerinde de hissedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.