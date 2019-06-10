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New York'un Manhattan bölgesinde bir helikopter gökdelene çarptı
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Dünya

Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonuçları açıklandı

Kazakistan'da kesinleşen seçim sonuçlarına göre, cumhurbaşkanı seçilen Tokayev'in oy oranının yüzde 70,96 olduğu açıklandı.

Aliia Raimbekova   | 10.06.2019
Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonuçları açıklandı

Nur Sultan

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) tarafından cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonuçları açıklandı.

Buna göre, Kasım Cömert Tokayev yüzde 70,96, Millet Kaderi adayı Amirjan Kosanov yüzde 16,23, Kazakistan Demokratik Partisi "Ak Yol" adayı Daniya Yespayeva yüzde 5,05, Halk Demokratik Vatansever Partisi adayı Toleutay Rahimbekov yüzde 3,04, Kazakistan Sendikalar Derneğinin adayı Amangeldi Taspihov yüzde 1,98, Komünistler Halk Partisi adayı Jambıl Ahmetbekov yüzde 1,82 ve Büyük Bozkır Kartalları Toplumsal Birliği adayı Sadibek Tugel yüzde 0,92 oy aldı.

MSK Başkanı Berik İmaşev, komisyon toplantısında yaptığı konuşmada, sabah ilk sonuçları açıkladıklarını belirterek, gün boyunca bölgelerden gelen bilgiler üzerine kesin seçim sonuçlarını çıkardıklarını söyledi.

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