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Dünya

Kazakistan'daki sellerde 5 kişi hayatını kaybetti

Kazakistan'daki seller nedeniyle 5 kişinin öldüğü, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Meiramgul Kussainova  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Kazakistan'daki sellerde 5 kişi hayatını kaybetti

Astana

Kazakistan İçişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Marat Kocayev, Senato'nun genel oturumu sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kocayev, ülkede devam eden seller nedeniyle Atrau bölgesinde 4 kişinin boğulduğunu, Türkistan bölgesinde de bir çocuğun akıntıya kapılarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Abay eyaletinde ise 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kocayev, halihazırda olaylarla ilgili ceza davası açıldığını ve emniyet güçlerince soruşturma başlatıldığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Kazakistan, yoğun yağışlı geçen kış sonrası hızla eriyen kar suyunun nehirlerde taşkınlara yol açması sonucu oluşan sellerle mücadelesini sürdürüyor.

Acil Durumlar Bakanlığının güncel verilerine göre, seller nedeniyle 8 bölgedeki 38 yerleşim biriminde "yerel ölçekte" olağanüstü hal durumu devam ediyor.

Sel bölgelerinden bugüne kadar kurtarılan kişi sayısı 117 bin 694'e ulaşırken, bu kişilerin 18 bin 651'i evlerine döndü. Tahliye edilenlerden 6 bin 887'si geçici barınma merkezlerinde kalıyor.

Ayrıca 113 bin 852 çiftlik hayvanı güvenli yerlere tahliye edildi.

Akmola, Aktöbe, Atrau, Kostanay ve Kuzey Kazakistan eyaletlerinde 5 bin 718 ev su altında kaldı.

Ülkede sellerle mücadele çalışmaları için asker dahil 44 bin 156 personel seferber edildi.

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