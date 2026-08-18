Milli cimnastikçi Adem Asil, Avrupa Şampiyonası'nda olmayacak

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te yarın başlayacak Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası öncesi Suat Çelen, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Artistik cimnastik branşının Türk cimnastiğinin lokomotifi olduğunu vurgulayan Suat Çelen, "Hedefler ve beklentiler artistik cimnastikte her zaman yüksek oluyor. 4 alette de hedefimiz final. Takımlarda da ilk 13'e girerek gelecek yıl Dünya Şampiyonası'na katılmayı hedefliyoruz. Ne kadar çok final yaparsak o kadar çok madalya şansımız olacak." dedi.

Türk cimnastiğinin en başarılı isimlerinden Adem Asil'le ilgili üzücü bir haber vereceğini dile getiren Suat Çelen, şunları kaydetti:

“En büyük madalya umutlarımızdan olan Adem Asil ile üzücü bir haber vereceğim. Fiziksel olarak hazır olmasına rağmen Adem, mental olarak yaklaşık 1 haftadır bazı hareketlere giremedi. Aldığımız kararla dünya ve Avrupa şampiyonu sporcumuzu zorlamak istemeyerek, kendisini riske atmamaya karar verdik. Bizim kendisiyle hedefimiz olimpiyat madalyası almak. Bunlar cimnastiğin içinde olan şey. Ben de sporculuk dönemimde kısa bir süre benzer bir durum yaşamıştım. Tecrübeme dayanarak söyleyebilirim ki sporcular bu süreci atlatarak tekrar toparlanır. Dünyaca ünlü cimnnastikçi Simone Biles da benzer bir süreç yaşamıştı. Bir süre Adem'i dinlendireceğiz. Bizim yine madalya hedefimiz var. Avrupa ve olimpiyat madalyalı sporcumuz Ferhat Arıcan'dan paralel barda madalya bekliyoruz.”

"Adem Asil, Akdeniz Oyunları'nda da olmayacak"

Suat Çelen, bu hafta sonu başlayacak Akdeniz Oyunları'nda da Adem Asil'i dinlendireceklerini aktardı.

Adem'in çok hırslı bir sporcu olduğunun altını çizen Çelen, "Adem Asil, Akdeniz Oyunları'nda da olmayacak. Mental olarak, özellikle bitiriş hareketlerinde bir tedirginlik yaşıyor. Bu tedirginlik de sporcumuzu dönüşü olmayan bir sakatlığa götürebilir. Sporcumuzu korumak amaçlı böyle bir karar verdik." değerlendirmesinde bulundu.

"Genç sporcularımıza güveniyoruz"

Suat Çelen, genç bir kadroyla Hırvatistan'da olduklarını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aynı zamanda burada gençlerde de Avrupa Şampiyonası olacak. Burada da beklentimiz yüksek. Büyükler kategorisinde Adem ve Ferhat dışındaki tüm sporcularımız genç sporcular. Hedefimiz bu sporcularımızla da büyüklerde ilk 10'a girmek ama ilk 13'te olmak bizim için yeterli. İlk 10 pozisyonumuzu da burada korumak istiyoruz. Bunu başarmak, Türk cimnastiğinin takım olarak olimpiyatlara gitme heyecanını koruması anlamına gelir. Takımın ağabeyleri Türk cimnastiğinde çıtayı çok yükseklere taşıdı. Genç jenerasyonumuzun da bu sporcularımızla antrenman yapması onların motivasyonunu artırıyor. İlk defa böyle bir seyirci karşısında olacaklar. Heyecanlarını anlıyorum ama iyi yarışarak içlerinden birkaç sporcumuzun alet finali göreceğini düşünüyorum."

