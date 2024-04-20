Kazakistan'da geleceğin futbolcuları Beşiktaş okullarında yetişiyor

Astana
Beşiktaş'a olan ilginin son yıllarda arttığı ülkede yüzlerce çocuk, Astana ve Almatı'da faaliyet gösteren siyah-beyazlı okullarda futbol öğreniyor.
Beşiktaş Astana Futbol Okulu Koordinatörü Mustafa Savaşkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Astana'da 2 yıl önce okul açtıklarını belirterek, "Beşiktaş'ın futbol okuluyuz, aynı zamanda resmi temsilciliğini yapmaktayız. Beşiktaş futbol okullarının amacı buradaki yetenekli çocukları keşfedip, onları Türkiye'deki akademilere kazandırmak. Sadece Türkiye'de değil, burada da futbolcu olmalarını sağlamak için gerekli eğitimi vermek." diye konuştu.
Beşiktaş'ın son yıllarda Kazakistan'da popüler hale geldiğini aktaran Savaşkan, "Beşiktaş, son zamanlarda Kazakistan'da oldukça popüler oldu. Bahtiyor Zaynutdinov'un Beşiktaş'a transferi, yaptığımız çalışmalar ve Beşiktaş futbol akademisine gönderdiğimiz çocuklar, Astana ve Almatı'da katıldığımız turnuvalar bizim buradaki tanınırlığımızı artırdı." ifadelerini kullandı.
Mustafa Savaşkan, okulda sadece Kazak çocukların değil, Astana'nın başkent olmasıyla buradaki diplomatik temsilciliklerin ve farklı sektörlerde çalışan yabancıların çocuklarının da futbol eğitimi aldığını kaydetti.
Burada yerel şampiyonalara da katıldıklarını aktaran Savaşkan, "Beşiktaş formasıyla Kazakistan'daki çeşitli turnuvalara katılıyoruz. Bugüne kadar çeşitli şampiyonluklarımız, ikinciliklerimiz oldu." dedi.
Mustafa Savaşkan, kendisinin de eski futbolcu olduğunu belirterek, "Türkiye'de futbol okullarında çalıştım. Aynı zamanda UEFA B antrenörlük sertifikasına sahibim. Okulumuzda benim dışında iki yerel biri Türk 3 antrenör var." değerlendirmesinde bulundu.
Amir Karimov: "Forvet olmak istiyorum"
Beşiktaş Astana Futbol Okulu'nda eğitim gören 9 yaşındaki Amir Karimov, "Burada hocalarımız ve birlikte oynadığım takım arkadaşlarım çok iyi. Gelecekte forvet olmak istiyorum." dedi.
Alihan Muhanbetov ise gelecekte profesyonel futbolcu olmak istediğini belirterek, "Biz burada daha çok sahada pratik futbol eğitimi alıyoruz. Şu anda paslaşma, vuruş ve açılma gibi çeşitli teknikleri öğreniyorum." diye konuştu.
Türkiye'deki Beşiktaş'ın futbol akademisini ziyaret ettiğini anlatan 11 yaşındaki Mansur Narikbayev de daha iyi çalışarak gelecekte bu akademide yer almak istediğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.