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Spor, Futbol

TFF'den delege sayısı açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olağanüstü genel kurul yapılması talebiyle güncel ve geçerli imzası bulunan delege sayısının 94 olduğunu duyurdu.

Fatih Erel  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
TFF'den delege sayısı açıklaması

İstanbul

TFF'den yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonuna olağanüstü kongre çağrısıyla ulaşan imza sayısı bugün itibarıyla 109'dur. İmzalarını noter onayıyla resmen geri çeken delege sayısı 13'tür. Yetkisiz kişilerin geçersiz imza sayısı 2'dir. Sonuç itibarıyla olağanüstü genel kurul yapılması talebiyle TFF'de imzası bulunan delege sayısı 94'tür. Kamuoyunu yanıltmak maksadıyla verilen gerçek dışı beyanlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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