Dolar
32.37
Euro
34.65
Altın
2,296.83
ETH/USDT
2,945.00
BTC/USDT
57,719.00
BIST 100
10,162.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Saadet Partisi TBMM Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Meclis’te gerçekleşen görüşme sonrası açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig’de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Dilek Erol  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Trendyol Süper Lig’de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 35. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

4 Mayıs Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

19.00 Yılport Samsunspor-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

5 Mayıs Pazar:

16.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Mert Güzenge

19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor: Arda Kardeşler

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ile telefonda görüştü
ÖSYM, hafta sonu iki sınav yapacak
Atlı jandarma timi sınır hattındaki arazilerde devriyede
Polis memuru Alp Efe Bekit'i şehit eden sanığın müebbet hapsi istendi
MSB: Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Trendyol Süper Lig’de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Beşiktaş, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Trabzonspor'un Samsunspor karşısında 61 puan ve 61. gol hedefi

MKE Ankaragücü, yarın Alanyaspor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü, yarın Alanyaspor'u konuk edecek
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın yapılacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın yapılacak
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet