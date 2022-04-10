Dolar
14.75
Euro
16.05
Altın
1,947.30
ETH/USDT
3,239.70
BTC/USDT
42,538.00
BIST 100
2,393.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Göztepe, Süper Lig'deki en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor

Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek üst üste 9. yenilgisini alan Göztepe, ligde puan kazanamadığı en uzun dönemini yaşıyor.

Ali Korkmaz   | 10.04.2022
Göztepe, Süper Lig'deki en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor

İzmir

Sezona teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde başladıktan sonra Nestor El Maestro ile devam eden ancak kötü sonuçların sürmesiyle Stjepan Tomas'la anlaşan Göztepe, bitime 6 hafta kala 27 puanla 19. sıraya kadar geriledi. Bu süreçte Mehmet Sepil de kulüp başkanlığını bıraktı.

Matematiksel olarak şansı devam etse de ligde kalma mücadelesini zora sokan Göztepe, dünkü Yukatel Kayserispor mağlubiyetiyle üst üste 9. maçını puansız kapattı.

Ligin ikinci devresine üst üste 4 galibiyetle başlayan Göztepe, 24. haftadan itibaren sırasıyla Altay, Atakaş Hatayspor, Galatasaray, GZT Giresunspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve son olarak Yukatel Kayserispor'a kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip 9 maçlık mağlubiyet serisiyle Süper Lig tarihindeki en kötü performansını ortaya koydu. İzmir temsilcisi daha önce lige veda ettiği 1999-2000 sezonunda 15. haftadan itibaren art arda 8 karşılaşmasını puansız geçmişti.

Gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe, ligi Gaziantep FK (D), Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük (D), Beşiktaş ve Adana Demirspor (D) maçlarıyla tamamlayacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 6 bin 986 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 206'ya çıktı
Çin'de 1350, Hong Kong'da 2 bin 492 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19'a ilişkin kamudaki normalleşme süreci ve tedbirlere dair genelge yürürlükten kaldırıldı
BioNTech’den Alman hükümetiyle acil durumlarda mRNA tabanlı aşı üretim sözleşmesi

Benzer haberler

Göztepe, Süper Lig'deki en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor

Göztepe, Süper Lig'deki en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor

Beşiktaş 4 maç sonra kazandı

Çaykur Rizespor sahasında Konyaspor'u 2-1 yendi

Göztepe, Süper Lig'de üst üste 9. maçını kaybetti﻿﻿

Göztepe, Süper Lig'de üst üste 9. maçını kaybetti﻿﻿
Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı yendi

Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı yendi
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı