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Spor, Futbol

Trabzonspor, 23 haftadır liderliğini sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'de 32 hafta sonunda 72 puanla ilk sırada yer alan Trabzonspor, 23 haftadır liderliğini sürdürürken mutlu sona da yaklaştı.

Selçuk Kılıç   | 11.04.2022
Trabzonspor, 23 haftadır liderliğini sürdürüyor

Trabzon

Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, daha sonra liderlik koltuğunu bırakmadı.

Karadeniz ekibi, ligde 21 galibiyet, 9 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 72 puan toplarken en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 13 puanlık fark oluşturdu.

En erken şampiyonluk şansı

Trabzonspor, bu hafta sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü yenip Fenerbahçe ve üçüncü sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un puan kaybetmesi halinde ligin bitimine 5 hafta kala mutlu sona ulaşmış olacak.

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı.

Karadeniz ekibi, bu hafta şampiyonluğu garantilemesi halinde lig tarihinde en erken şampiyonluğu elde etme başarısı göstermiş olacak.

En çok puan farkıyla şampiyonluk rekoru

Trabzonspor'un en çok puan farkıyla şampiyonluk rekoru şansı da sürüyor.

Ligin bitimine 6 hafta kala 13 puanlık fark yakalayan Karadeniz ekibi, 12 puanlık rekorun da önünde bulunuyor.

Galatasaray, 1987-1988 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kalmıştı. Aradaki 12 puan, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en yüksek fark olarak tarihe geçmişti.

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