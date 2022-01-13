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Dünya

Kazakistan'da eski istihbarat yöneticileri hakkında ek soruşturma açıldı

Kazakistan'da, eski Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov ile yardımcıları hakkında "iktidarı zorla ele geçirmeye teşebbüsten" ek soruşturma açıldığı bildirildi.

Meiramgul Kussainova   | 13.01.2022
Kazakistan'da eski istihbarat yöneticileri hakkında ek soruşturma açıldı

Nur Sultan

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesinden yapılan açıklamada, kurumun eski başkanı Karim Masimov'a yönelik "vatana ihanet suçlaması" ile başlatılan soruşturmanın devam ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu dava çerçevesinde Masimov'un eski yardımcıları Anuar Sadıkulov ile Daulet Yergojin'in de gözaltına alındığı belirtilerek, "Bu şahıslar hakkında, vatana ihanet suçlamasına ek olarak iktidarı zorla ele geçirmek ve görevi kötüye kullanmak konularındaki ilgili kanun hükümleri uyarınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, eski başkan Karim Masimov ile eski yardımcıları A. Sadıkulov ve D. Yergojin, gözaltına aldı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla 6 Ocak'ta, Karim Masimov, Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanlığı görevinden alınmış ve 8 Ocak'ta da devlete ihanetle suçlanarak birkaç kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı.

Tokayev de ülkedeki son olaylarda Ulusal Güvenlik Komitesinin etkisiz kaldığını açıklamıştı.

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